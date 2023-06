Feiert den 50. Geburtstag: die Wohnsiedlung Wittigkofen im Osten von Bern. Fotos: qv-wittigkofen.ch

Der ‹Bund› erzählt, was die «Trabantensiedlung» im Osten der Stadt Bern zusammenhält. Ausserdem in der Presse: der Berner Hirschengraben, der Städte-Vergleich von ‹Monocle› und das knappe Schweizer Bauland.

«Wer von der Autobahn aus auf das Quartier schaut, sieht nur eine Betonwüste», sagt Lies Munz, Bewohnerin der Hochhaussiedlung Wittigkofen, heute im ‹Bund›. «Ich fühle mich aber, als ob ich in einem Park wohne.» Die von 1972 bis 1980 erbaute Siedlung sei einer der letzten Vertreter des Konzepts Satellitenstadt gewesen, mit dem die zunehmende Nachfrage nach Wohnraum gestillt werden sollte, zitiert die Zeitung den Berner Denkmalpfleger Jean-Daniel Gross. Daher unterscheide sich diese auch von Pionierprojekten wie dem Tscharnergut: «Bei der Planung von Wittigkofen versuchte man bereits die strengen geometrischen Strukturen aufzubrechen.» Der Entwurf, den der Basler Architekt Otto Senn an der Expo 64 präsentierte, sah auf 142 Hektaren zahlreiche Hochhäuser, ein Schwimm- und Hallenbad, Sportplätze sowie zwei Kirchen und einen Friedhof vor. Dann kam 1973 die Ölkrise, die Investoren fehlten. Fünf Hochhäuser und acht weitere Wohnblocks wurden noch realisiert. «Auch heute ist die Herausforderung gross, eine hohe Nachfrage nach städtischem und günstigem Wohnraum zu stillen», Berner Stadtplaner Mark Werren gegenüber dem ‹Bund›. Die Umsetzung habe sich aber grundlegend geändert. Auf einem Quadratmeter Bauland entstehe heute in der Stadt Bern rund doppelt so viel Wohnfläche wie damals bei Überbauungen wie jener in Wittigkofen. Die Überbauung auf dem Viererfeld werde beispielsweise nur sechs bis sieben Stockwerke, aber auch mehr Gärten haben. Weitere Meldungen: – «Hotspot Hirschengraben vor dem grossen Wandel»: Die Geschäfte rund um den Berner Hirschengraben machen sich wegen der Baustelle zwar für den neuen Bahnhofszugang Sorgen. Der ‹Bund› berichtet. – Die Stadt Zürich ist alljährlichen Städte-Vergleich der der Zeitschrift ‹Monocle› nicht mehr in den Top 3. Grund dafür sei unter anderem die Wohnungsnot, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. – «...