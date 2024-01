Redaktion Hochparterre 16.01.2024 16:06

Wezemael werde künftig seine «breit gefächerte Expertise und internationale Erfahrung im Bereich der Raumentwicklung bei der technologisch versierten Spezialistin für Verfahrensbegleitung einbringen», schreibt Raumgleiter heute in einer Pressemitteilung. Neben seiner Aufgabe als Geschäftsführer der de plek GmbH, ist Joris van Wezemael Programmdirektor von ETH Raum. Er leitete mehrere Nationalfonds-Studien zum Thema Wettbewerbsverfahren und forschte zum internationalen Vergleich in Nord- und Südamerika sowie in Europa. «Joris Van Wezemael ist eine grosse Bereicherung für unseren Verwaltungsrat. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der eingeschlagenen Strategie, effiziente und zielführende Prozesse im digitalen Kontext in der Projekt-, Areal- und in der Stadtentwicklung einzusetzen, ist er aufgrund seiner akademischen Tätigkeit an der ETH und seinem Engagement für innovative Ansätze im Bereich der Raumentwicklung, insbesondere der Innenverdichtung, der ideale Partner», so Markus Mettler, Verwaltungsratspräsident der Raumgleiter AG zur Wahl des neuen Verwaltungsratsmitglieds.