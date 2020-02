Die geplante Hoffmatte-Überbauung in Thun.

Rahel Marti 07.02.2020 11:45

Verkappte Hochhaus-Abstimmung in Thun Auf der Hoffmatte nahe des Thunerseeufers soll eine Überbauung mit Hochhäusern entstehen. Falsch, sagt das Thuner Architekturforum und empfiehlt für die Abstimmung übermorgen Sonntag ein Nein.

Südöstlich des Thuner Zentrums, auf einem unbebauten Grundstück neben einem Produktionsbetrieb, ist die Überbauung Hoffmatte mit 180 Wohnungen geplant. Entworfen hat sie das Architekturbüro Husistein & Partner im Rahmen eines Wettbewerbs. Am Sonntag stimmen die Thunerinnen und Thuner über die nötige Zonenplanänderung ab. Die Lage ist stadtplanerisch gut, ihre Nutzung sinnvoll und es wurde ein Architekturwettbewerb durchgeführt – trotzdem ist das Thuner Architekturforum gegen das Projekt. «Es wurde vieles richtig gemacht», schreibt das Forum in einer Medienmitteilung. Man lehne aber die «ungenügende Einordnung der Überbauung in das Orts- und Landschaftsbild und die damit negativen Auswirkungen auf das gesamte Stadtbild» ab. Die Hoffmatte befinde sich im empfindlichen Seeuferbereich und nahe beim historisch wertvollen Bonstettenpark. «Thun liegt in einer weiten Ebene und jeder Bau, der die durchschnittlich vorherrschende Gebäudehöhe von drei bis vier Geschossen übersteigt, ist von weit...