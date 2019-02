«Learnig from Africa» und «akteurbasierter Städtebau» sind zwei Stichworte, die zu Fabienne Hoelzels gegenwärtiger Arbeit passen.

Sie pendelt zwischen Stuttgart, Lagos und Zürich. In Stuttgart untersucht sie als Professorin für Entwerfen und Städtebau mit Studierenden das Grossprojekt Stuttgart 21. In Lagos plant sie im Wasserslum Makoko Quartierinfrastrukturen und Trockentoiletten. In Zürich hinterfragt sie den Perfektionsanspruch der gängigen Städtebau-Prozesse. «Learning from Africa» und «akteurbasierter Städtebau» sind zwei Stichworte, die zu Fabienne Hoelzels gegenwärtiger Arbeit passen. Sie vertritt eine neue Generation von Planerinnen und Planern, denen am Prozess ebenso viel liegt wie an der Form der Gebäude, die daraus entstehen.