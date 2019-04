Lebensraum Landschaft: Anmeldung jetzt!

An der Volkshochschule Zürich beginnt der Vorlesungsreigen über die Landschaft, den Garten und die Wildnis.

Köbi Gantenbein 02.04.2019 14:46

Den Beginn macht Nadine Olonetzky am 25. April. Die Kunsthistorikerin hat ein persönliches Buch zur Gartengeschichte geschrieben und wird mit den Zuhörerinnen und Zuhörern der Vorlesungsreihe «Lebensraum Landschaft» an der Volkshochschule Zürich ins Gestrüpp der Begriffe von Natur, Landschaft, Zivilisation, Wildnis steigen. Dann geht es weiter im Wochentakt mit Landschaftspolitik, mit Werkschauen von Landschaftsarchitektinnen, mit Wildnisforschern und zum Abschluss gibt es eine Suite über die Erfindung der Landschaft und Johann Coaz, dargebracht von einer Musikkapelle und einem Wortreigen von Köbi Gantenbein. Auch eine Exkursion in die Thurgauer Landschaften ist vorgesehen. Anmeldung: jetzt.