Hochparterre live - Online-Gespräche zum Sehen und Hören zu Hause. Fotos: Barbara Schrag

Der Zugang zum öffentlichen Raum ist in der Corona-Krise teils verboten. Was sich dadurch verändert, fragen wir Christina Schumacher und Simon Kretz morgen Freitag im Live-Gespräch. Schauen Sie rein!

Rahel Marti 16.04.2020 11:50

Hochparterre live: Öffentlich und leer Der Zugang zum öffentlichen Raum ist in der Corona-Krise teils verboten. Was sich dadurch verändert, fragen wir Christina Schumacher und Simon Kretz morgen Freitag im Live-Gespräch. Schauen Sie rein! 16.04.2020 11:50

Öffentlich heisst offen, für alle und immer. Doch in der Corona-Krise ist der öffentliche Raum reguliert, der Zugang beschränkt und teils verboten. Wo sonst Gedränge herrscht, gähnt Leere. Ungewohnt. Wie nehmen wir den öffentlichen Raum in der Corona-Krise wahr? Welche urbanen Qualitäten vermissen wir – und welche neuen gewinnen wir gerade hinzu? Werden wir die Verdichtung von Bauten und Nutzungen, in den letzten Jahren massiv vorangetrieben und intensiv gelebt, hinterfragen müssen? Wie wird sich eine Pandemie-Situation mittelfristig äussern im öffentlichen Raum? Wir fragen die Soziologin Christina Schumacher und den Architekten Simon Kretz im Hochparterre-Livegespräch nach ihren Beobachtungen zum öffentlichen Raum im Lockdown. Das Gespräch können Sie via Zoom zu Hause live sehen. Hochparterre live mit: – Christina Schumacher, Soziologin, Professorin und Dozentin für Sozialwissenschaften am Institut Architektur FHNW – Simon Kretz, Architekt, Urbanist, Mitherausgeber v...