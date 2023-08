Welche Rolle hat die Landschaftsarchitektur heute?

Redaktion Hochparterre 17.08.2023 11:57

Vortrag Mosbach Die französische Landschaftsarchitektin Catherine Mosbach kommt nach Zürich. Am 18. September wird sie den Eröffnungsvortrag des MSc Landscape 2023-24 der ETH halten. 17.08.2023 11:57

"Landschaft ist für manche eine Art Gemälde, das unter eine Käseglocke gehört", so der Einstiegssatz zum Vortrags-Abstract. Das das aber nicht so sein soll, wird Catherine Mosbach erzählen. Sie thematisiert die tägliche Praxis der Landschaftsarchitektur stellt in Frage zu stellen, ob Landschaftsarchitektinnen "nur die Höflinge des Dekorationsgrüns" seien. Es geht darum, zusammen mit den Elementen und mit den Menschen zu arbeiten. Es geht um Allgemeingut, Kreisläufe von Mikroorganismen, Licht, Luft, Wasser, Pflanzen, Tieren und Menschen. Catherine Mosbach ist Landschaftsarchitekting und Gründerin des Pariser Büros Mosbach Paysagistes und des Magazins Pages Paysages. Wichtige Projekte sind: Archäologiepark Solutre in Saone-et-Loire, Schleusen Saint-Denis, Botanischer Garten Bordeaux, "the other side" in Quebec, Shan Shui in Xian und "Lost in Transition" in Ulsan. Mosbach gewann viele Auszeichnungen, unter anderem zusammen mit Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa hat sie den Equerre D'Argent für den Museumspark Louvre Lens oder den Iconic Concept Award des Deutschen Designrats. 2017, 2019 und 2023 ist sie Gastprofessorin in Harvard....