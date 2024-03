Das Landschaftsarchitekturbüro en-dehors hat ein altes Abwasserklärbecken in Aproz in einen Spielplatz verwandelt und damit räumliche wie auch ökonomische Fragen gelöst.

Damaris Baumann 11.03.2024 08:03

Rund um Sion ist die Landschaft imposant, aber nicht idyllisch. Das Tal wird dicht genutzt, Verkehrsachsen und Siedlungsgebiete wechseln sich mit Landwirtschafts- und Gewerbezonen ab, dazwischen fliesst die korrigierte Rhone. Beim hier ansässigen Landschaftsbüro en-dehors wandert der Blick über Schrebergärten, über die Autobahn und hinauf zu den Berghängen. Subtile Gestalter Nebst dem Büro in der Walliser Gemeinde unterhält en-dehors auch noch eine Niederlassung in Lausanne, was sich aus der Vorgeschichte der beiden Gründer, Arnaud Michelet und Romain Legros, erklärt: Bevor sie 2022 en-dehors gründeten, hatten sie schon mit ihren eigenen Büros, degré vert und Legros Studio, punktuell kooperiert – etwa bei der subtilen Neugestaltung der Begegnungszone im Walliserdorf Vercorin (siehe Hochparterre 6–7/22). Schon hier zeigte sich ihr Interesse an öffentlichen Räumen und ihre Handschrift im gezielten Einsatz der Mittel und in der Verwendung von lokalem Stein. ###Media_2### Zusammengebracht hat sie der Zufall. In ihrem letzten Studienjahr an der Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture in Genf wurden beide in dieselbe Gruppe zur Erarbeitung eines Projekts für ‹Lausanne Jardins 2009› eingeteilt – ihr Entwurf ‹The Wall› wurde umgesetzt. Eine Bürogründung ist damals aber noch kein Thema: Im folgenden Jahrzehnt gehen beide ihren Interessen nach und vertiefen ihre Schwerpunkte. Arnaud Michelet beschäftigt sich intensiv mit Ökologie und Wassersystemen und arbeitet etwa für ein Umweltbüro. Romain Legros absolviert einen Master in Kunst an der HEAD in Genf und ist danach an Hochschulen tätig. Im Jahr 2022 war die Zeit reif für eine gemeinsame Bürogründung. Das Büro heisst en-dehors, «weil wir gerne draussen unterwegs sind, auch auf der Baustelle», wie Arnaud Michelet sagt. Heute beschäftigt das Büro drei Angestellte – eine ideale ...