Die bepflanzten Sitzrondellen machen das Schwammprinzip sichtbar. Fotos: BÖE Studio

Damaris Baumann 10.04.2024 14:00

Im neuen Museumsquartier von Lausanne wird es im Sommer heiss. Die Gestaltung des Aussenraums mit mineralischen Flächen und wenigen Bäumen knüpft an die industrielle Geschichte des Museumsquartiers an, Relikte wie die SBB-Gleise sind noch immer sichtbar. Nun entwickelten BÖE Studio bepflanzte «Schwämme» als temporäre Intervention. Fünf geneigte Pflanzrondelle schmücken seit dem Sommer 2023 den Aussenraum des Museumsquartiers Plateforme 10, ein sechstes wird folgen. Die mehrlagigen «Pflanz-Schwämme» vermitteln die Idee der Schwammstadt und lenken das Augenmerk auf die offenen Fragen der Umgebungsgestaltung. Planung und Umsetzung des ambitionierten und komplexen Museumsquartiers nahmen über zehn Jahre in Anspruch, 2022 wurde die Plateforme 10 eröffnet. Doch seither hat sich im Umgang mit öffentlichen Räumen ein Quantensprung ereignet, sagt Monique Keller von ‹Lausanne Jardins›. Sie koordinierte das Workshopverfahren zum Pilotprojekt mit den beteiligten Institutionen. Weder Kunst noch Garten sollte die auf zwei Jahre angesetzte Intervention sein. Im Winter geplant, wurde ‹Schwamm drüber! Passons l’éponge!› dann im Frühjahr umgesetzt. ###Media_2### ###Media_1### Auch wenn die Schwammstadt in aller Munde ist, bleibt meist unklar, was es damit auf sich hat. Die «Schwämme» von BÖE Studio saugen sich sichtbar über dem Boden auf und machen die Schwammstadt erlebbar. Sie sind aus günstigen Materialien und ohne neues Deponiegut gefertigt und bauen auf den vorhandenen Sitzrondellen von INCH Furniture auf. Auf diesen liegen SBB-Paletten, verschraubte Siebdruckplatten mit Geotextil, eine wasserspeichernde Hanfdämmung und eine Schicht Pflanzsubstrat. Den Abschluss machen Pflanzziegel aus Schafwolle und Substrat mit über 40 Pflanzensorten. Die Speichereigenschaften der Hanfdämmung prüfte BÖE Studio im Eigenversuch vor dem Atelier. Kühler ist es im Museumsqu...