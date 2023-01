Der Perimeter der Testplanung Seeufer Wollishofen Fotos: Stadt Zürich

Seeufer Wollishofen: Testplanung abgeschlossen Das Wollishofer Seeufer soll weiterhin vor allem als Frei- und Grünraum dienen. Nach der Testplanung geht es nun an die Konkretisierung im Masterplan. 27.01.2023 13:44

Das Seeufer in Wollishofen, von der Landiwiese über die Werft, die Savera-Wiese mit dem GZ, das KIBAG-Areal bis zur roten Fabrik ist geprägt von seiner industriellen Geschichte und wird vielfältig genutzt. Die partizipative Testplanung sollte eruieren, wie sich dieses Gebiet zukünftig entwickeln sollte. Heute wurden die Resultate vorgestellt, die bis zum Sommer 2023 in einen Masterplan einfliessen sollten, der dem Stadtrat vorgelegt wird. Die Entwicklungsperspektive ist lang, bis 2040 sollten die Leitlinien des Masterplans umgesetzt sein. Freiräume für die Öffentlichkeit – keine zusätzliche Wohnnutzung Die wichtigste Erkenntnis aus der Testplanung ist, dass das Wollishofer Seeufer ein wichtiger Frei- und Grünraum ist und bleiben soll, für das Quartier, aber auch für die ganze Stadt. Das bedeutet längerfristig auch, dass die Freiräume vergrössert werden sollten. Hierfür soll der seeseitige Teil des KIBAG-Areals verwendet werden. Heute ist das Seeufer eher schlecht mit dem Quartier Wollishofen verbunden. Die Erschliessung für Fussgängerinnen und Fussgänger sollte verbessert werden. Ebenso wurde klar, dass im Planungsgebiet kein zusätzlicher Wohnraum entstehen soll. Dieser ist schlecht mit der intensiven öffentlichen Nutzung der Grünräume vereinbar. Komplexe Planung für einen der Sommer-Hotspots der Stadt Es zeigt sich: Die Aufgabe, das Seeufer zu beplanen, ist komplex. In der Stadt Zürich ist die Nachfrage nach Wohnungen nach wie vor grösser als das Angebot. Dennoch ist der Entschluss, die Wohnnutzung zu begrenzen, gerade an dieser Stelle sehr wichtig. Es geht nämlich bei den Seeanlagen in Wollishofen um einen der beliebtesten Freiräume der Stadt, insbesondere im Sommer. Die Freizeitnutzung ist nur schwer mit dem Ruhebedürfnis beim Wohnen zu vereinen. Es ist davon auszugehen, dass die Beliebtheit un...