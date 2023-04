Eine abwechslungsreiche, malerische und biodiverse Agrarlandschaft findet man im Klettgau. Fotos: wikimedia commons

Landschaft des Jahres: Klettgau Biodiversität und Landwirtschaft in einer schönen Landschaft verbinden – das sollte überall möglich sein. Wie das geht, zeigt die «Landschaft des Jahres». Die SL erkor 2023 das Klettgau im Kanton Schaffhausen. 24.04.2023 11:05

Die Stiftung Landschaftsschutz hat entschieden: Landschaft des Jahres 2023 ist der Klettgau, eine Agrarlandschaft im Kanton Schaffhausen. Preisträgerin ist die Schweizerische Vogelwarte sowie eine Gruppe von Bauern in Wilchingen, Neunkirch, Löhningen und Siblingen. Eine besondere Würdigung gebührt auch dem Planungs- und Naturschutzamt des Kantons Schaffhausen. Die SL verleiht seit 2011 die Auszeichnung «Landschaft des Jahres». Damit werden herausragende Kulturlandschaften und das gemeinschaftliche Engagement der lokalen Bevölkerung für die Landschaft honoriert. Die Preissumme in der Höhe von Fr. 10'000.- wird vom Migros-Genossenschafts-Bund und von Balthasar Schmid, Meggen LU, gestiftet. Mehr Biodiversität ist gut für Vögel und Landschaft Die Brutvögel des Ackerlandes sind immer stärker bedroht. Im Klettgau, der Kornkammer des Kantons Schaffhausen, wurden seit 40 Jahren in einer modellhaften Zusammenarbeit von Landwirtschaft und Naturschutz ein dichtes Netz von Biodiversitätsförderflächen aufgebaut. Das Nebeneinander von intensiver Produktion und Naturschutz stellt einen Leuchtturm für die Biodiversitätsstrategie der Schweiz dar. Dies freut heute zahlreiche Vogelarten und den Feldhasen, der hier eine der höchsten Populationsdichten aufweist. Auch die Landschaft hat an Vielfalt, Charakter und Schönheit gewonnen. Das 40jährige Projekt «Klettgau» liefert zentrale Wissensgrundlagen für die Biodiversitätsförderung in der Schweiz. Die einst als ausgeräumt geltende Klettgauebene hat sich zu einem Hotspot der Biodiversität entwickelt. Dank der Vogelwarte Sempach, den beteiligten Bauern und dem Planungs- und Naturschutzamt des Kantons Schaffhausen wurde der Klettgau zu einem Modell für die so wichtige Umsetzung der Strategie Biodiversität. Gefeiert wird mit Tagung und Fest Am Freitag, 5. Mai 2023 findet im Alten Wachposten in N...