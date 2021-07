Biodiversität und Ökologie sind Schlagworte, die uns täglich begegnen. Nun haben Hobbygärtner die Permakultur entdeckt. Ein Ansatz auch für die Landschaftsarchitektur?

Gabriela Neuhaus 05.07.2021 08:07

Der Kontrast könnte grösser nicht sein: Links eckig geschnittene Buchshecken und glattrasierte Rasenflächen um Mehrfamilienhäuser aus Beton. Rechterhand drei moderne Holzbauten, umgeben von einer Vielfalt an Sträuchern, Bäumen und organisch geformten Blumen-, Beeren- und Gemüsebeeten. An den Hauswänden verzweigte Spaliere, die Dachterrassen ein grünes Chlorophyllgewusel. Die Siedlung ‹Wohnen in den Bäumen› siehe Hochparterre 8 / 20 im zürcherischen Egg wurde unter Einbezug der Prinzipien der Permakultur erstellt. In enger Zusammenarbeit schufen Bauherrschaft, Architekt und ein Permakulturdesigner einen Ort, an dem «das Zusammenleben von Menschen, Tieren und Pflanzen so miteinander kombiniert wird, dass verschiedene Wechselbeziehungen entstehen und die Bedürfnisse aller Elemente so weit wie möglich erfüllt werden». So steht es in der Erklärung zu den Prinzipien der Siedlung. Um diese Permakulturleitlinie umzusetzen, fanden die Beteiligten neue, teils unkonventionelle Lösungen. So sind be...