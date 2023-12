Sophie Stieger hat La Chaux-de-Fonds während eines Jahres fotografisch erkundet. Fotos: Sophie Stieger

Die Zürcher Fotografin Sophie Stieger verbrachte ein Jahr in der Uhrenmacherstadt. Die Zeitung «La Rencontre» ist ihre Hommage an den Ort und seine Menschen. Am 17. Januar ist Vernissage.

La Chaux-de-Fonds im Herzen Die Zürcher Fotografin Sophie Stieger verbrachte ein Jahr in der Uhrenmacherstadt. Die Zeitung «La Rencontre» ist ihre Hommage an den Ort und seine Menschen. Am 17. Januar ist Vernissage. 20.12.2023 10:39

Gesellig, warmherzig, offen: So beschreiben die La Chaux-de-Fonniers auf Sophie Stiegers Portraitbildern sich und ihre Stadt. Die Zürcher Fotografin zog mit ihrer Familie für ein Jahr in die Uhrenmacherstadt im Hochjura – und verliebte sich in die raue Landschaft, die bunten Arbeiterhäuser und die Menschen, die darin leben. «Hier begegnet man sich mit einer selbstverständlichen Freundlichkeit, die die Neuenburger Berge so liebenswert macht», schreibt Stieger. «La Rencontre» ist ihre Hommage an die Stadt und ihre Menschen. Die grossformatige Zeitung mit Bild und Text erschien im Sommer 2023 in Deutsch und Französisch. Am 17. Januar feiert «La Rencontre» Vernissage in Zürich. ###Media_2###...