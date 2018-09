Als das Kino die Strasse prägte

Marcel Bächtiger 27.09.2018 14:09

«Der Film hat unsere Gesellschaft seit dem frühen 20. Jahrhundert wohl wie keine andere Kunstgattung geprägt», schreibt der Heimatschutz Basel. «Die Kinobauten hatten nicht nur, aber vor allem in den 1950er- und 1960er-Jahren das Antlitz der Stadt mitgeprägt.» Der Heimatschutz weiss aber auch, dass viele Kinobauten unterdessen abgebrochen oder umgenutzt sind, und dass die grossen Leinwände aus der Innenstadt in die Agglomerationen verschwinden. Aus Anlass des Kulturerbejahrs 2018 lädt der Heimatschutz Basel deshalb zum Veranstaltungszyklus «Filmkultur und Kinoarchitektur in Basel» ein, der Referate und Talks, Kino-Führungen, die Projektion von Filmperlen und eine Plakatausstellung umfasst. Eröffnet wird die Reihe heute Abend mit einer Auftaktveranstaltung im ehemaligen Kino SCALA. Cineasten finden hier weitere Informatioenen.