«Nichts ist von Natur aus Müll», schreibt Susan Strasser in ihrem Sachbuch ‹Waste and Want›. Fotos: Henry Holt and Company

Kipppunkt #08: Waste and Want

Der Shutdown ist prekär für die Modeindustrie, Geschäfte konnten ganze Kollektionen nicht verkaufen. Recycling könnte die Lösung sein, meint Rafael Kouto und empfiehlt ein Buch zur Sozialgeschichte des Mülls.

Anna Raymann 15.05.2020 11:30