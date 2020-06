Not Vitals «8» auf dem neuen Spitalplatz Fotos: Ralph Feiner

Dajan Roman 19.06.2020 17:02

Dreimal Kunst am Bau Kunst und Bau haben für das Kantonsspital Graubünden eine lange Tradition. Zum neuen Spital gibt es nun Werke von Not Vital, Zilla Leutenegger und Christian Herdeg. Dajan Roman 19.06.2020 17:02

Nach Feststehen des architektonischen Projektes SUN (Sanierung, Umbau, Neubau) für das erneuerte Kantonsspital in Chur, hat eine Jury die künftigen Kunstorte bestimmt: Spitalplatz, Restaurant «H» sowie drei Innenhallen. Aus einem Wettbewerb sind drei Werke entstanden, alle verbunden mit der sie umgebenden Architektur. SCARCH von Not Vital Ins Kantonsspital gibt es einen neuen Haupteingang, einen grossen Spitalplatz, auf welchem sich die Bauherr und die Architekten Staufer Hasler ein Werk wünschten, das die Besucherinnen und Besucher empfängt und in den grossen Volumen des Spitals bestehen kann. Das von Not Vital eingereichte Projekt «SCARCH» (SCulpture-ARCHitecture), ein Solitär, der weit über den Platz hinaus strahlt, kann das. SCARCH ist eine «8» als Plastik auf dem Platz. Das Kunstwerk kann über eine Treppe bestiegen und über eine andere verlassen werden, so wie man das Spital als Kranker oder Verletzte über einen Weg betritt und als Gesunde über einen anderen Weg wieder verlässt. Die ...