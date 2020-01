Der Urschleim von ‹Symbiotic Seeing›, erzeugt von blauem und gelben Laserstrahlen, Nebel und einer Lüftungsanlage. Fotos: Franca Candrian

Axel Simon 20.01.2020 15:58

Ab in die Ursuppe! Olafur Eliassons Ausstellungen sensibilisieren rund um den Globus unsere Wahrnehmung von Natur und wie wir sie zerstören. Für Symbiose statt Auslese plädiert seine neue, sinnliche Installation in Zürich. 20.01.2020 15:58

Der Raum riecht. Nicht unangenehm, sondern eher wie früher in der Disko. Es zischt. Kunstnebel kommt aus einer Düse und Laser schneiden eine flache Lichtdecke in den 400 Quadratmeter grossen, ansonsten düsteren Saal. Die Oberfläche wabert grünlich. Ihr marmoriertes Muster scheint zu leben. Es breitet sich ölig aus, strömt oder kringelt sich wie ein Taifun über dem Pazifik – eine Wetterkarte im Jahr 2050. Ein leicht unheilschwangerer Ton kriecht ins Ohr. Er kommt, sehen wir am Ende der Ausstellung, von einem Cello spielenden Roboterarm, ein Klang, den eine Komponistin mitentwickelt hat. Das Licht, die Farbtöne, der Klang, die Dicke der Luft: alles ‹wie unter Wasser› hier. Die Oberfläche über uns wirbelt, wenn wir gehen. Und wenn wir stehen, ‹öffnet› sie sich durch unsere aufsteigende Wärme und hoch oben sehen wir die dunkle Decke des Bührle-Saals. Der dänisch-isländische Künstler Olafur Eliasson lebt in Berlin. Nach seiner letztjährigen Retrospektive in der Londoner Tate hat er in...