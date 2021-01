Jakob denkt über die Eier legende Wollmilchsau nach

Der Traum des Erfinders: Die Sau, die Eier legt und Milch, Wolle und Fleisch in einem gibt. So jüngst eine Wandtafel, die auch Tisch, Gefährt und Raumtrenner sein will.

Köbi Gantenbein 06.01.2021 13:01

Matthias Scheuber und Katharina Bachmann von der Firma Adeco haben eben mit den Ihren «stay agile whiteboards mit Tischfunktion» erfunden, ein Möbel, das brauchbar sein will für Arbeiten zum Beispiel von Gruppen in einem Büro. Sie arbeiten an einem Thema, skizzierend und entwickelnd, und halten den Weg und den Ertrag mit Filzstiften und Zettelchen fest auf einer Wandtafel, die leicht und handlich auf einem Holzböckli mit Rädern steht. Sie kann die Höhe gehoben oder als Schreibtafel durch den Raum geschoben werden. Zur Serie gruppiert, gibt sie Fläche, wenn gar komplexe Gedankenketten skizziert und notiert werden sollen. Sie kann vom Böckli getragen und an die Wand gehängt werden. Zwei Böckli können zueinander geschoben werden und eine Tafel flach oben drauf macht den Tisch. Das Möbel repräsentiert Werte wie dynamisch, schnell, dienlich, vielseitig. Und es sieht in seiner Sperrigkeit auch schön aus, wenn es nicht gebraucht im Raum steht. Der Volksmund nennt so ein Möbel «d...