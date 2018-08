Benedikt Loderer mit der ersten Ausgabe von Hochparterre aus dem Jahr 1988.

«Psychoräume», «Zürich 2020» oder «La citta difusà» – welchen Artikel soll Benedikt Loderer in Hochparterres Jubiläumsausgabe erneut aufrollen? Sie haben gewählt.

Lilia Glanzmann 24.08.2018 09:08

Mit 37% gewinnen die «Unbeachteten Häuser»: Sie wollen also lesen, wie Häuser aussehen, die keine architektonische Leistung für sich beanspruchen. Hier finden Sie den Artikel aus Ausgabe 9/1999. Den zweiten Platz belegt «Zürich 2020» mit 20% aller Stimmen, auf Platz drei folgt «Energie sparen beim Bauem» mit 11%. Was der Stadtwanderer nun aus dieser Aufgabe macht, lesen Sie in der Novemberausgabe zu Hochparterres 30. Geburtstag.