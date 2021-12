Das neunte Türchen ist offen.

Redaktion Hochparterre 09.12.2021 00:01

Hochparterre Bücher ist die einzige reine Architekturbuchhandlung der Schweiz. Für die Kundschaft bedeutet das: In der Buchhandlung findet sie mehr als 3000 Titel zu Möbeldesign, Landschaftsarchitektur, Städtebau, Konstruktion und natürlich zu Architektinnen, Architekten und Architekturtheorie. Der Buchladen im Tanzhaus in Zürich sticht heraus mit seiner Auswahl, speziellen Buchtiteln und vor allem mit dem grossen Fachwissen der beiden Buchhändlerinnen. Zeitschriften, Publikationen aus Kleinverlagen und Preziosen, die andernorts schon längst verschwunden sind, sind bei Hochparterre Bücher zu finden.

Anne Müller und Cornelia Thalmann freuen sich auf Ihren Besuch.

Pünktlich zu Weihnachten verlosen wir einen Gutschein für Hochparterre Bücher im Wert von 50 Franken. Um an der Verlosung teilzunehmen, senden Sie bis spätestens 12. Dezember 2021 eine E-Mail mit dem Betreff «Hochparterre Bücher» an info @ hochparterre . ch. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird per E-Mail informiert. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.

Mehr über Hochparterre Bücher erfahren Sie hier.