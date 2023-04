NCCFN stellen im Zeughaus Teufen das System Mode in Frage.

Knapp geschnittene, knallgrüne Sweater liegen eingeschweisst auf dem Teppichboden, darüber prangt eine bunte Collage. Die Pullis mit dem eingestickten Schriftzug «Think Green» stammen von einem Schweizer Fast Fashion Label und haben vermutlich nur wenige Franken gekostet. Was bedeutet es, wenn unterbezahlte Näherinnen in Asien Kleider produzieren, die um die halbe Welt reisen und schon nach kurzer Zeit wieder ausrangiert werden? Was ist Original, was Kopie, und wieso gewähren wir Dingen Reisefreiheit, nicht aber Menschen?

Im Zeughaus Teufen wird gerade das System Mode demontiert: Das Berner Kollektiv NCCFN (kurz für Nothing Can Come From Nothing) untersucht Graubereiche und Widersprüche der Industrie. Es bearbeitet globale Themen mit lokalen Mitteln, indem die Gruppe mit ihren Mitmenschen partizipativ in verschiedenster Manier zusammenarbeitet. Im grossen Saal im zweiten Stock haben seine Mitglieder verschiedene Positionen rund um die Themen lokal – global, rational – irrational, Original – Fake und People – Material aufgebaut.

Ein Tag vor Eröffnung stehen Kartons voller Kleider zwischen Plastikblumen, umgenähten Young Boys-Shirts und ausrangierten Handys. Die Wände sind mit Fotos von Projekten, Nähereien und Fundstücken beklebt. Zwar sparen die Ausstellungsmacherinnen nicht mit ernüchternden Informationen und Zahlen. Dennoch kommt die Schau ohne mahnenden Zeigefinger aus. Vielmehr macht sie Lust, über neue Ideen, Lösungsansätze und den eigenen Konsum nachzudenken. Sie versteht sich als Beitrag zur Debatte um die Zukunft von Textil und Mode im global-lokalen Kontext sowie Design im Netzwerk.

Das Kollektiv NCCFN bearbeitet globale Themen mit lokalen Mitteln. Foto: Florian Spring

Dass die Kuratierenden David und Lilia Glanzmann im Zeughaus Teufen ausgerechnet dieses Thema beleuchten, liegt nahe – zumindest auf den zweiten Blick. Schliesslich war die Ostschweiz lange Zeit führend in der Schweizer Textilindustrie. Praktisch in jedem Haus wurde gewoben, gesponnen oder gestickt. Die Maschinenstickerei entwickelte sich zwischen 1830 und 1930 und trug dazu bei, die Produktion zu beschleunigen und die Preise zu senken. Dies war ein bedeutender Schritt, der zu unserer heutigen Überproduktion führte.

«Applied Utopia» trägt zur Debatte um die Zukunft von Textil und Mode im global-lokalen Kontext bei.

Die Vernissage startet am 1. April um 16 Uhr. Wer danach den Kopf voller Ausrufezeichen und Fragen hat, kann in der Bar «El Gato Muerto» zur Ruhe kommen. Sie misst nur wenige Quadratmeter, doch wer sie betritt, landet in einer anderen Welt. Dicht an dicht hängen Postkarten, Filmplakate und Fotos an den Holzwänden des Kabäuschens, das neben dem Zeughaus in Teufen steht. Im Regal reihen sich Animeefiguren neben Zigarettenpäckchen und Sakeflaschen. Dazwischen glüht still ein Plastikvulkan. Es sind Jahre gesammelter Memorabilien, die Barbara Signer und Michael Bodenmann mit Japan verbinden. Die Kunstschaffenden verweben sie zu einem dichten Erinnerungsraum und schaffen eine intime Atmosphäre, in der Zeit und Ort keine Rolle zu spielen scheinen. Bis Ende Jahr gastiert die Bar als Teil der Kulturlandsgemeinde in Teufen.