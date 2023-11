Wer gewinnt? Vor versammelter Branche präsentierte der SGDA die Swiss Game Awards. Fotos: SGDA

Swiss Game Awards 2023 Im Rahmen der Gamesweek Zurich wurden Gegenwart und Zukunft der Schweizer Gameproduktion diskutiert und die ‹Swiss Game Awards› verliehen. Die Schweizer Spielebranche sucht sich noch immer selbst. 21.11.2023 16:56

Am Schluss der zweitägigen Konferenz bekamen die besten Produktionen des Jahres Preise verliehen. Dabei zeigte sich, dass die Romandie sich als Zentrum der hiesigen Game-Produktion etabliert hat. Nach Lausanne ging der Award für das ‹Best Entertainment Game›: Sunnyside Games wurden für ‹Nocturnal› ausgezeichnet. Die Genfer Studios Tourmaline und Ta-daaa bekamen für ‹Équilibre – Ville de demain› den Preis für das ‹Best Serious Game› und Amina Matt, Masterstudentin an der EPF in Lausanne, deren Game im Rahmen eines Kurses an der Universität Lausanne entstanden ist, wurde für ‹Fix it!› mit dem ‹Student Swiss Game Awards› ausgezeichnet. Die beiden weiteren Awards gingen nach Zürich: Als ‹Most Anticitpated Game› wurde ‹Grimoire Groves› von Stardust prämiert, den ‹Excellence Award› gewann das Stray Fawn Studio für ‹The Wandering Village›. In den zwei Tagen zuvor hatten Exponentinnen und Exponenten Schweizer Gamebranche über die lokalen Produktionsbedingungen diskutiert. Die Swiss Game Developer Association (SGDA) hatte ein vielfältiges Programm an Vorträgen und Panels zusammengestellt. Die Themen Business, Bildung, Nachhaltigkeit, Diversität und Inklusion standen auf der Traktandenliste. Dabei wagte man auch immer wieder den Blick über den eigenen Tellerrand ins Ausland. So berichtete Nikola Cavic von der serbischen Games Association, wie sein Verband in einem Land vergleichbarer Grösse die Branche vorangetrieben hat. Seine Ausführungen nährten den schon länger im Raum stehenden Verdacht, dass es in der Schweizer Szene zwar zur Genüge kreative Skills und technisches Knowhow gibt, es aber zum Teil am ökonomischen Biss mangelt, einen Titel erfolgreich im globalisierten Business zu platzieren. Auf der anderen Seite fielen an der Konferenz weder Investoren noch Politikerinnen mit ihrem Glauben an Schweizer Computerspiele als Wirtscha...