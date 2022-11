Die jährliche Ausstellung präsentiert neben den nominierten Projekten auch die Gewinnerinnen des Schweizer Grand Prix Design.

Wie bereits letztes Jahr sind neben den bestehenden Kategorien «Produktdesign», «Grafik», «Fotografie», «Mode- und Textildesign» sowie «Vermittlung + Szenografie» auch «Media + Interaction Design» ausgeschrieben. Die Kategorie umfasst bildschirmbasierte und physische Artefakte wie Webanwendungen, reaktionsfähige Umgebungen, vernetzte Geräte und Multikanaldienste. Der Schwerpunkt liegt auf Benutzererfahrungen, Berechnungsprozessen, interaktiven Verhaltensweisen und technologischer Relevanz.

Erneut berücksichtigt wird auch die «Designforschung», also Praktiken, die darauf abzielen, eine Forschungsfrage durch eine explizite Design-Methodik oder auf eine designorientierte Weise zu beantworten.

Am Designwettbewerb des Bundesamtes für Kultur teilnehmen können neben Schweizer Designschaffenden im In- und Ausland auch alle in der Schweiz wohnenden Designerinnen und Designer. Die Jury besteht aus den Mitgliedern der Eidgenössischen Designkommission sowie eingeladenen Expertinnen. Sie begutachtet die eingereichten Dossiers und trifft eine Auswahl für die zweite Runde. Schlussendlich werden 17 Preise gesprochen, die Preissumme beträgt 25 000 Franken. Die zur zweiten Runde eingeladenen Designschaffenden werden seit 2020 mit einem Ausstellungsbetrag von 1000 Franken unterstützt.

Noch bis zum 14. November 2022 ausgeschrieben ist ausserdem «She got game», eine Initiative der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia zur Förderung der Chancengleichheit in der Schweizer und internationalen Videospielszene. Das Mentoring-Programm beinhaltet Formate, die die Teilnehmerinnen stärken, den internationalen Austausch mit Gleichgesinnten und Branchenveteranen fördern und Diskussionen rund um das Thema Frauen in Games anregen.