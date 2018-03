Es ist heute oft von intelligenten Materialien die Rede. Was nicht bedeutet, dass Materialien früher dumm waren, im Gegenteil. Schon Mitte der Dreissiger entwickelten Engländer einen wasserabweisenden und winddichten Baumwolle-Stoff, der später im Armeekontext etwa für Fallschirmspringeranzüge eingesetzt wurde. Baumwolle ist nicht unbedingt ein Material, von dem man diese Eigenschaften erwarten würde. Wie das geht? Das Textil wird eng gewoben, und da das dünn gesponnene Garn äusserst saugfähig ist, quellen die langen Fasern beim Kontakt mit Wasser auf. Dadurch entsteht eine so hohe Dichte, dass der Stoff Wasser abweist, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Fasziniert davon kontaktierte Christian Kägi vom Taschenlabel Qwstion, die Firma «DNS Fabricshub», die das Material «CottonShell» entwickelt. Qwstion setzt es seither für einen Regenmantel ein.

Als Dozent im Master-Studiengang in Product Design an der ECAL wollte Kägi das Potenzial dieses Materials weiter ausloten. Er stellte seinen Studierenden die Aufgabe, den Stoff in ein tragbares Produkt umzusetzen. Tragbar im doppelten Sinne: Es durfte ein Kleidungsstück sein oder eine Tasche. Zu Verfügung standen Einzelteile seines Taschenlabels wie Schnallen oder Tragriemen. Zusätzlich sollte dafür eine passende Installation entworfen werden, schliesslich ist Präsentation heute fast so wichtig wie das Produkt selbst. Die Studierenden, die in Zweierteams arbeiteten, entwickelten ganz unterschiedliche Lösungen, die nun im Qwstion Store in Zürich ausgestellt sind.