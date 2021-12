Plastic Baroque Candle Stick, James Michael Shaw

Mirjam Rombach 01.12.2021 22:00

Wie Kaugummi, flüssiges Gold oder Skulpturen sehen die Kerzenständer aus, die die Stylistin Connie Hüsser und der Designer Jörg Boner zusammengetragen haben. 24 Designschaffende aus dem In- und Ausland haben sich an der Ausstellungsplattform ‹ Objects with Love › beteiligt. Die handwerkliche Fertigung der Artefakte ist ein gemeinsames Merkmal vieler Entwürfe, die teilweise eigens für die Ausstellung angefertigt wurden. Der Trend zur Maker-Kultur ist besonders in den Kerzenständern der englischen Designer spürbar, etwa in den Stücken von Jochen Holz, James Shaw oder Studio Furthermore. Auch für Schweizer Gestalterinnen ist Handwerk ein spannendes Experimentierfeld, das zeigen die Beiträge von Bertille Laguet, Christoph Hefti, Ikou Tschüss, Christian Neuenschwander und Jörg Boner.

Die Ausstellungsplattform ‹Objects with Love› der Zürcher Stylistin Connie Hüsser war bereits an der Biennale Interieur in Belgien, an der Design Miami/Basel sowie an der ECAL in Lausanne zu sehen, nun gastiert sie erstmals in Zürich. Die Objekte, die Hüsser für ihre Inszenierungen gesammelt und ausgewählt hat, widerspiegeln ihre Leidenschaft für ungewöhnliches und farbenfrohes Design.

24 Tage, 24 Designschaffende, 24 Kerzenständer

Vom 1. Dezember bis 24. Dezember

Neumarkt 17, Inneneinrichtungen, Neumarkt 17, 8001 Zürich