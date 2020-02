Die Designerin Simone Lüling hat ihre mundgeblasenen Sirius-Leuchten in das Berliner Sozialcafé Himmel 8 gehängt. Fotos: Yazan Albaour

Die Glasleuchten der Designerin Simone Lüling werden nicht in eine Hohlform geblasen, sondern in die Luft. Die Freiformen waren Startpunkt für das eigene Label.

Ariana Pradal 13.02.2020 14:00

Wie Seifenblasen schweben die Leuchten im Raum – leicht, transparent und schimmernd. Ihr Merkmal: die Freiform. Anders als die meisten Glasleuchten werden sie nicht in eine Hohlform geblasen, sondern in die Luft. «Freiformen herzustellen, verlangt grosses handwerkliches Geschick. Sie sind schwieriger zu produzieren als geometrische Formen», erklärt Simone Lüling. Die in Berlin ansässige Schweizer Designerin hat ihr Label ‹Eloa› vor vier Jahren gegründet. Die Leuchten lässt sie in Tschechien in einer Glasmanufaktur produzieren. Die Kollektion umfasst nach Sternen benannte Hänge-, Steh- und Bodenleuchten sowie Schalen und Vasen in unterschiedlichen Farben und Formen. Die auffälligsten Modelle haben eine irisierende Oberfläche, die je nach Lichtverhältnis farblich changiert. Den Anstoss, das Label zu gründen, gab ein Auftrag. Für eine Loft entwarf Simone Lüling ein Lichtkonzept, mit dem verschiedene Bereiche und Atmosphären geschaffen werden sollten. Das Material Glas beschäftigte sie zu d...