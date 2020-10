Adrien Rovero inspirierte sich am Aluminium-Kugelschreiber von Caran d'Ache und entwickelt daraus Behälter, deren Oberfläche er vor dem Eloxieren behandelte. Fotos: Lukas Beyeler

Meret Ernst 29.10.2020 16:32

Es braucht die Erfahrung der Fremde, um das Eigene schärfer zu sehen. So ging es Gabriela Chicherio, Designerin und Mitinitiantin der Design Biennale Zürich, als sie 2019 für einen Rechercheaufenthalt in Moskau weilte. So anders der Alltag in der Grossstadt, so geprägt von Traditionen, dem globalisierten Konsumrausch und der Nostalgie der Generation der 30-Jährigen, die den kommunistischen Alltag nur aus zweiter Hand kennen. Das Diverse sei den Kreativen wichtig, weil früher Einheit in der Produktkultur herrschte, stellte Gabriela Chicherio fest. «Aber auch das Interesse an den abstrakten Formen des Konstruktivismus, weil sie darin eine Alternative zum Blingbling der High Society ablesen und deshalb als Referenz für ihrer Entwürfe nutzen.» Solche Beobachtungen brachten sie dazu, über eigene Prägungen nachzudenken. ###Media_2###«Die Alltagskultur schreibt sich in unsere Gestaltung ein, bewusst oder unbewusst», sagt die Designerin. «Wir machen die Inspirationsquellen allerdings selten zum Thema....