Susanna Koeberle 24.09.2021 15:22

Der Umgang mit Designikonen ist schwierig. Ihre Unantastbarkeit hat gerade für Designschaffende etwas Abweisendes. Wie sollen sich erst angehende Designer und Designerinnen diesen Stücken nähern? Ist die Auseinandersetzung damit überhaupt sinnvoll? Erlaubt dieses «schwere» Erbe genügend Gestaltungsspielraum? Doch wer weiss, vielleicht kann gerade der kritische Blick auf ältere Designikonen durch eine junge Generation revitalisierend auf den Entwurf und seine Rezeption wirken.

Der ‹Ulmer Hocker› ist Max Bills bekanntester Entwurf und kann durchaus als Ikone des neuen Wohnens bezeichnet werden. Die radikale Einfachheit des multifunktionalen Möbelstücks, das der Architekt, Designer, Grafiker und Künstler 1954 entwarf, lässt trotz seiner «Abgeschlossenheit» viele Interpretationen zu.

Ein Grund mehr, auch ganz junge Gestalterinnen an das Stück heranzuführen, fand Stephan Primus, Dozent an der Schule für Gestaltung Basel. Anlässlich des 90. Firmenjubiläums von Wohnbedarf entstand eine Kooperation zwischen dem Zürcher Möbelhaus und der Schule für Gestaltung Basel. Die Studierenden des Propädeutikum-Vorkurses nahmen sich den ‹Ulmer Hocker› vor und interpretierten ihn neu. Zur Vorbereitung erhielten die jungen Kreativen eine Einführung in Design- und Kunstgeschichte, denn vielen war der Hocker oder gar die Zürcher Konkreten nicht bekannt. Und auch nicht bewusst, wie revolutionär der Hocker zurzeit seiner Entstehung war. Was übrigens zeigt, dass der Status einer Designikone gar nicht so gesichert ist.

Zwei Arten der Annäherung an das Objekt gab Primus vor: Eine war die Figur von Max Bill selber, der übrigens auch das bis heute verwendete Logo von Wohnbedarf gestaltete, die andere musste einen Bezug zum Thema Wohnen haben. Auch Wohnformen befinden sich in einem permanenten Wandel. Dieser Umstand widerspiegelte sich auch in den 25 Entwürfen, die bis am Samstag bei Wohnbedarf an der Talstarsse 11–15 und nächste Woche an der Blickfang Basel zu sehen sind. Danach werden die Objekte an der Schule für Gestaltung ausgestellt. Eine Fachjury – bestehend aus der Architektin Jasmin Grego, Jakob Bill (dem Sohn von Max Bill), dem Direktor des Museums für Gestaltung Christian Brändli, Barbara Messmer seitens von Wohnbedarf sowie Stephan Primus – unterzog die Vorschläge einer kritischen Begutachtung. Fünf Entwürfe wurden am Schluss prämiert.

Bei der Interpretation durch die Studierenden hätten sich zwei Strategien herauskristallisiert, sagt Jasmin Grego im Gespräch. Einzelne seien eher von ästhetischen Aspekten ausgegangen, andere hätten einen eher konzeptionellen Ansatz gewählt. Letzterer habe in ihren Augen zu den überzeugenderen Entwürfen geführt, so die Zürcher Architektin. Denn das Weiterdenken der Funktion entspricht auch der Denkweise von Max Bill. Es ging allerdings nicht primär um Funktionalität, sondern in erster Linie um Storytelling, betont Primus beim Rundgang durch das Geschäft, wo die Hocker zurzeit ausgestellt sind. Auch die Syntax von Design muss erlernt werden.

Von Le Corbusier inspiriert: ‹Modulor Ulmer Hocker› von Violetta Pfaehler.

Die fünf Siegerprojekte zeigen, wie fruchtbar ein solches Projekt sein kann. Zu den Favoriten von Grego gehören der ‹Modulor Ulmer Hocker› von Violetta Pfaehler und ‹An der Wand› von Felix Enz. Beide hätten die Essenz des Entwurfs verstanden und dort angesetzt, findet sie. Violetta Pfaehler wollte die Qualitäten der Einfachheit und der handwerklichen Umsetzung beibehalten und erweitern. Inspiriert durch Le Corbusier – deswegen Modulor – und Bill entwickelte sie eine Reihe von Hockern, die mit drei verschiedenen Höhen die Proportionalreihe von Le Corbusier erweitert. Basierend auf einem Grundelement mit variablen Massen entstand so ein modulares Konzept, das viele neue Nutzungsmöglichkeiten bietet. Persönlich habe Grego das Projekt von Felix Enz am besten gefallen. Es lässt sich ganz zerlegen und an die Wand hängen; das spart Platz. Der Jungdesigner liess sich von der Gestaltungskultur der Shaker inspirieren. Er thematisiert damit auch den Trend zum «Mikroliving».

Felix Enz' Interpretation ist von der reduzierten Gestaltungskultur der Shaker beeinflusst.

Die beiden bunten Entwürfe von Annina Steiger und Aline Heuser nehmen auf das künstlerische Wirken von Bill Bezug. Das Schachbrett mit den dazu gehörenden Figuren von Annina Steiger gewann zudem den Publikumspreis. Ihre spielerische Interpretation greift in seiner Gestaltung den Stil des ‹Ulmer Hockers› sowie die geometrische Denkweise Bills auf. Es ergänzt das Möbel überdies um die Funktion der Kommunikation – ein Thema, das zu jeder Zeit eine zentrale Rolle in Bills Handeln und Gestalten spielte.

Das Schachbrett mit den dazugehörigen Figuren von Annina Steiger gewann den Publikumspreis.

Emma Wagners Entwurf ‹Auf Rollen› ist eine Fusion von Gae Aulentis ‹Tavolo con ruote› und dem ‹Ulmer Hocker›. Die Hommage an die italienische Designerin ist sehr explizit und war gerade in der handwerklichen Umsetzung anspruchsvoll. Die Studierenden mussten im Vorfeld Modelle anfertigen. Beim Umsetzen ihrer Interpretationen, also beim «Denken mit den Händen» (wie Grego es nennt), konnten sie ihre Ideen überprüfen. Das physische Handanlegen an die Ikone war ein weiterer Schritt, der nochmals eine ganz eigene Herausforderung darstellte. Ein gelungener Entwurf lebt eben von der Spannung zwischen guter Idee und präziser Umsetzung. Solche Prozesse auszutesten ist wichtig. Die Antworten der jungen Designer und Designerinnen sind Experimente, sie zeigen aber zugleich, wer das Rüstzeug mitbringt, diesen Weg weiterzugehen.