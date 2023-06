Im August 2024 können die ersten Lernenden mit einer Solarlehre starten.

Zahlen zum Zuwachs bei der Photovoltaik Im Jahr 2022 wurden laut dem Fachverband Swissolar PV-Anlagen mit über einem Gigawatt Leistung installiert. Die Solarenergie liefere zurzeit rund sieben Prozent des Strombedarfs. 23.06.2023 14:03

Am 13. Juli erscheint die neuste Statistik Sonnenenergie, aber schon heute gibt der Fachverband Swisssolar «anhand der bekannten Faktoren» bekannt, dass 2022 erstmals mehr als ein Gigawatt zusätzliche Photovoltaik-Kapazität installiert worden sei. Inzwischen würden rund 200'000 Anlagen rund sieben Prozent des Schweizer Strombedarfs liefern. Für 2023 rechnet Swissolar mit einem Wachstum von über 20 Prozent. «Die Auftragsbücher der meisten Unternehmen sind gut gefüllt.» Wie aber kommt die Solarbranche zu neuen Mitarbeitenden, um die Aufträge auch auszuführen? «Um die Ziele des Klimagesetzes erreichen zu können, benötigt die Schweiz mittelfristig jährlich weitere 1000 neue Solarfachkräfte», schreibt Swissolar in einer Medienmitteilung zur heutigen Generalversammlung. Ein Weg dahin ist die sogenannte Solarlehre. 2024 sollen die ersten Lernenden mit den von Swissolar und dem Bildungszentrum Polybau entwickelten neuen Solarlehren starten, teilt der Verband mit. Über 130 Betriebe hätten angekündigt, ab 2024 Lernende auszubilden. Eine neue Website informiert über Beruf und Lehrstellen in der Nähe. Auf den Herbst kündigt Swissolar zudem eine «Roadmap für die Aus- und Weiterbildung von Solarfachkräften» an....