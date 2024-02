Itten+Brechbühl lanciert in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Architekturmuseum S AM die zweite Edition ihres studentischen Ideenwettbewerbs. Gesucht sind architektonische Visionen zum «Less».

Das Architekturbüro und Generalplanugsunternehmen Itten+Brechbühl (IB) lanciert in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Architekturmuseum S AM die zweite Edition des studentischen Ideenwettbewerbs Utopia mit dem Titel Less. Für den Wettbewerb sollen Studierende – vor dem Hintergrund aktueller Krisen – architektonische Utopien entwickeln. Wie gestaltet sich eine architektonische Vision des «Less» aus Sicht der von der globalen Klimakrise besonders betroffenen Generation? Das will Utopia herausfinden. Die Jury kann insgesamt 10'000 Schweizer Franken Preisgeld verteilen. Die Preisverleihung find im S AM in Basel statt.



Juryzusammensetzung:

• Vanessa Billy, Künstlerin, Zürich

• Sabine von Fischer, Architektin, Architekturhistorikerin, Autorin, Zürich

• Pascal Flammer, Architekt, Pascal Flammer Architekten, Zürich

• Chrissie Muhr, Architektin, Researcher und Kuratorin, Basel

• Andreas Ruby, Direktor S AM, Basel

• Henning Weiss, Architekt, Basel