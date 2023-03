2021 haben Bauart Architekten in das Bürohaus aus den 1960er-Jahren 53 Kleinwohnungen eingebaut.

Die Themenwebsite «Vom Bürohaus zum Lebensraum» dokumentiert den Hawa Student Award 2023. In einem Videointerview wird auch die bereits realisierte Transformation ‹Brückenkopf› in Bern thematisiert.

Die zunehmende Wohnraumknappheit in den Städten verleiht Büro- in Wohnraum-Umnutzungsprojekten neue Aktualität. Im März 2023 hat etwa die Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich (PWG) einen Wettbewerb zur Transformation eines ehemaligen Bürogebäudes des Schweizer Fernsehens am Nordrand von Zürich in Wohnraum entschieden. Auch der Hawa Student Award 2023 hat seine diesjährige Ausgabe der Umnutzung des 1962 gebauten Bürobaus gewidmet. Die Themenwebsite «Vom Bürohaus zum Lebensraum», auf welcher Hochparterre den Hawa Student Award 2023 dokumentiert, werden aber nicht nur die Siegerprojekte in Bild, Plan und Video präsentiert, sie stellt auch das Projekt ‹Brückenkopf› vor. Diese Umnutzung eines Bürobaus aus den 1960er-Jahren in Bern hat das Büro Bauart Architekten 2021 abgeschlossen. Im Videointerview berichtet Stefan Graf, Architekt und Partner bei Bauart, von den Herausforderungen bei der Projektierung und Realisierung und ordnet ein. «Wir haben die Komplexität der Bauaufgabe unterschätzt», blickt der Architekt zurück. ###Media_2###...