Glückliche Gesichter: Jurypräsident Dominique Salathé, Christian Sternhagen (2. Preis), Malin Osterheider und Leonardo Stadler (1. Preis), Hawa-CEO Ezequiel di Claudio und Kevin Wüthrich (3. Preis).

Hawa Student Award entschieden Am 2. März wurden die Gewinner des Hawa Student Award 2023 im Museum für Gestaltung Zürich ausgezeichnet. Prämiert wurden zwei Teams aus Hannover sowie ein Student aus Luzern. 06.03.2023 10:24

Seit 2010 führt Hawa Sliding Solutions seinen Student Award durch. Für die diesjährige Ausgabe haben 23 Studierendenteams und einzelne Verfasserinnen ein Konzept für die Umnutzung eines Bürohauses aus den 1960er-Jahren entwickelt. Bei der internationalen Jury durchgesetzt haben sich drei Projekte von fünf angehenden Architektinnen und Architekten aus Luzern und Hannover. Gewonnen haben Leonardo Stadler und Malin Osterheider von der Leibniz Universität Hannover (1. Preis), Dao Le und Christian Sternhagen ebenfalls von der Leibniz Universität Hannover (2. Preis) sowie Kevin Wüthrich von der Hochschule Luzern – Technik & Architektur (3. Preis). An der Preisverleihung im Museum für Gestaltung konnten alle Preisträger ausser Dao Le ihre Preise direkt aus der Hand des Hawa-CEO Ezequiel Di Claudio entgegennehmen. Die Aufgabenstellung der Ausgabe 2023 war so überraschend wie aktuell: Gesucht waren Lösungen für die Transformation eines ehemaligen Bürogebäudes des Schweizer Fernsehens am Nordrand von Zürich. Der Bau wurde 1962 erstellt und 2021 an die Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich (PWG) verkauft. Der Hawa Student Award ist dabei auf einen fahrenden Zug aufgesprungen, denn die Stiftung will das Haus tatsächlich umnutzen und hat im Herbst dazu einen Wettbewerb ausgeschrieben. Sie hat dafür 16 Architekturbüros eingeladen, das Studio Trachsler Hoffmann hat die Konkurrenz für sich entscheiden. Hier gehts zum Kommentar zu diesem Verfahren. Anders als beim Wettbewerb der PWG gab es beim Hawa Student Award 2023 allerdings kein konkretes Raumprogramm: fünf Wohngeschichten bilden den Ausgangspunkt des Entwurfs. Hochparterre begleitet den Hawa Student Award zum dritten Mal mit einer Publikation. Diese Ausgabe haben wir auf der Themenwebsite «Vom Bürohaus zum Lebensraum» dokumentiert. Neben den Bilder u...