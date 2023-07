Die historische Heizungsanlage des Château de l’Aile in Vevey stammt aus dem Jahr 1840. Bei der Renovierung versetzte man sie wieder in ihren originalen Zustand. Fotos: François Bertin / Rémy Gindroz

Umbau verpflichtet Die Schweizerische Vereinigung der Eigentümer Historischer Wohnbauten hat einen Ratgeber zum Thema historische Wohnhäuser und Energie publiziert. 07.07.2023 15:23

‹Domus Antiqua Helvetica› nennt sich die Schweizerische Vereinigung der Eigentümer Historischer Wohnbauten. Ihre Mitglieder sind «Eigentümer oder präsumptive Erben von schützenswerten Wohngebäuden – von Altstadthäusern und städtischen Reihenhäusern über Bauernhäuser oder Chalets bis hin zu Schlössern und Landsitzen», steht auf der Webseite. Wer weder einen Landsitz besitzt, noch weiss, was «präsumptiv» bedeutet, hat schnell mal den Eindruck, es mit einem elitären Club zu tun zu haben. Mag sein. Doch das «schützenswert» vor den Wohngebäuden zeigt eine gesellschaftliche Verpflichtung an. Und eine neue Publikation lässt den Schluss zu, dass sich die Vereinigung dieser Verpflichtung durchaus bewusst ist. Schon im Sommer 2022 hatte die Sektion Genf ein Cahier thématique zum Thema historische Wohnhäuser und Energie publiziert. Nun ist die deutsche Übersetzung da. Wenig überraschend stellt die gedruckte, aber auch online gratis zugängliche Publikation fest: Historische Wohnhäuser seien Vorbilder für eine nachhaltige Entwicklung. «Sie bestehen meist seit Hunderten von Jahren und wurden überwiegend aus lokalen, natürlichen und nachhaltigen Materialien errichtet.» Auch machten geschützte Objekte nur vier Prozent des Schweizer Immobilienbestands aus und die Energiestrategie des Bundes und der Kantone hätten dem bitteschön Rechnung zu tragen. «Geschützte Bauten sind Inspiration für gelebte Nachhaltigkeit. Sie verdienen Respekt und massgeschneiderte Lösungen.» So weit, so erwartbar. Überraschender die folgende Aussage: «Es liegt auch an der Eigentümerschaft einer historischen Liegenschaft, sich bezüglich Wohnkomfort anzupassen. Der Lebensstil und die Gestaltung der Wohnräume müssen dies widerspiegeln, denn man kann in einem Haus aus dem 18. Jahrhundert nicht so leben wie in einem zeitgenössischen Haus mit Minergie-Standard.» Von einer «Genügsa...