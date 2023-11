Bis 2028 wird der «Switzerland Innovation Park» etappenweise von heute 50'000 auf rund 115’000 Quadratmeter wachsen. Fotos: Jules Spinatsch

In Allschwil entsteht derzeit der grösste Schweizer Innovationspark, der auf Life Sciences ausgerichtet ist. Bis 2028 wird der «Switzerland Innovation Park» etappenweise von heute 50'000 auf rund 115’000 Quadratmeter wachsen. 2022 wurde der Main Campus des Switzerland Innovation Park Basel Area eröffnet. Mit dem Einzug des US-Pharmaunternehmens Johnson & Johnson ist das von Herzog & de Meuron entworfene Hauptgebäude bereits ein Jahr nach Eröffnung gut vermietet. Für die vier neuen Gebäude, die Teil des Areals Main Campus werden, investiert die Senn Resources AG rund 350 Millionen Franken.



Wie schon das Hauptgebäude werden auch drei der vier Neubauten von Herzog & de Meuron gestaltet. Das radikal nachhaltige Bürogebäude HORTUS ist bereits im Bau und wird 2025 bezogen. Hochparterre begleitet das Projekt mit einer Themenwebsite. Die Labor- beziehungsweise Büro-Hybridgebäude ALL (2026) und CLOUD (2028) sind in Planung. Das publikumsorientierte Gebäude HOPE, das gemeinsam mit dem Swiss TPH entwickelt wurde, baut Senn mit den Basler Architekten Felippi Wyssen, die den anonymen Wettbewerb dafür gewannen.