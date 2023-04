Der Ersatzneubau steht in der Nähe des Roten Platzes in St. Gallen. Fotos: Daisuke Hirabayashi

Schnell und dicht Harry Gugger Studio hat mitten in der Stadt St.Gallen mit einen Büroneubau aus Holz die enge Parzelle von vier auf sechs Vollgeschosse verdichtet. 08.04.2023 08:00

Mitten in der Stadt St. Gallen, gleich neben dem Roten Platz, steht ein Holzhaus, dem man die Bauweise nicht ansieht. Seine Fassade aus Glasfaserbeton orientiert sich an den massiv konstruierten Nachbarsbauten und verweist gleichzeitig auf den Leichtbau dahinter. Der feine Schwung der Elemente betont die Vertikale des Punkthauses. Das Volumen springt zweimal zurück, um je eine Dachterrasse auszubilden. ###Media_2### ###Media_3### Hinter der Fassade ist das Haus aus Holz konstruiert – abgesehen vom Kern, der aus Beton besteht. Das Architekturbüro Harry Gugger hat das Material Holz gewählt, weil es schnell gehen sollte und weil die enge Parzelle wenig Platz bot. Der Büroneubau für den Hauptsitz von Medisuisse ersetzt das ehemalige italienische Konsulat und verdichtet die Parzelle von vier auf sechs Vollgeschosse. Dank der Vorfabrikation dauerte der Bauprozess bloss eineinviertel Jahre. Dass die Platzverhältnisse schwierig waren, zeigen die beiden Tiefgaragengeschosse: Statt via Rampe gelangen die Autos mit einem Lift in den Untergrund. Warum es mitten in der Stadt acht Einstellplätze braucht, bleibt eine andere Frage. ###Media_4### ###Media_5### Auch in den übrigen Geschossen ist der Grundriss auf das Wesentliche verdichtet – inklusive der platzsparenden Unisex-Toiletten. Neben einem Ladenlokal führt der Eingang ohne grosse Umschweife zum Treppenhaus. Die Bürogeschosse sind dreiseitig um den Betonkern herum organisiert, die Balkenlage der Holz-Beton-Verbunddecken wechselt auf jeder Seite ihre Richtung. Die Konstruktion basiert auf einem System, das die Firma Erne einst für das erste Holzhochhaus der Schweiz in Risch-Rotkreuz entwickelte. Es kombiniert Statik und Haustechnik in einem vorgefertigten Element, das die Speichermasse des Betons aktiviert. Der Innenausbau zelebriert Holz. Die Garderoben sind aus astfreier Fichte geschreinert, die Brandschutztüren sind a...