Der filigrane Neubau schmiegt sich an drei Seiten an die massive Kirche. Fotos: Roger Frei

Raumgrenzen sprengen Meletta Strebel haben die reformierte Kirche Rapperswil erneuert. Neu umfasst ein filigraner Anbau aus Holz und Glas die historische Kirche auf drei Seiten. 17.05.2023 16:00

Im Jahr 1840 schuf Johann Christoph Kunkler für die reformierte Kirche Rapperswil eine Einraum-Langhaus-Kirche mit flacher Decke, Zugang im Westen sowie Chor, Turm und Friedhof im Osten. Mehrmals passte die Kirchgemeinde ihr Haus an. Prägend waren die Eingriffe in den 1950er-Jahren. Damals wurde die Orgel auf eine Empore an der Westseite versetzt, man baute eine abgehängte Decke ein und ersetzte die Kirchenbänke. Mitte der 1990er-Jahre folgten die nächsten Eingriffe: neue Fenster, Innendämmung, ein Wandbild im Altarbereich und neues Chormobiliar. ###Media_2### Auch in Rapperswil besuchen immer weniger Gläubige die Gottesdienste, und die Nachteile der Kirche zeigten sich immer deutlicher: Mit der starren Möblierung im grossen Raum liess sich keine intime Atmosphäre für kleine Gruppen schaffen, fehlende Räume und Infrastruktur verunmöglichten es, das kirchliche Leben ausserhalb des Gottesdienstes zu pflegen. Im Jahr 2015 begann ein Planungsprozess, der zum nun realisierten Projekt des Architekturbüros Meletta Strebel führte. Neu umfasst ein filigraner Anbau aus Holz und Glas die historische Kirche auf drei Seiten – ohne ihr die Hauptrolle streitig zu machen. Der eine Neubauflügel nimmt einen vielfältig nutzbaren Raum auf, der andere einen Vorraum mit Sitzgruppe sowie eine Küche, Lager, Toiletten und eine Kinderkrippe. Die Holzstruktur der Fassaden bildet einen Filter zum benachbarten Grünraum, grosse öffenbare Fenster verbinden Innen und Aussen. Die dicken Mauern der Kirche wurden zu Innenwänden des Neubaus und verschränken Alt und Neu miteinander. ###Media_3### ###Media_4### Im Kirchenraum rückt der vorgezogene Altarbereich den Abendmahltisch und die Kanzel näher zur Raummitte, ein neuer beheizter Boden und Einzelstühle anstelle der Bänke ermöglichen eine freie Nutzung der Flächen. Eine vertikal strukturierte, konkave Holzwand fasst den Chorraum und verd...