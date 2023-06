Zwei Wohnblöcke aus Natursteinblöcken in Plan-les-Ouates bei Genf Fotos: Leo Fabrizio

Naturstein massiv Atelier Archiplein und Perraudin Architecture haben in der Nähe von Genf zwei Wohnhäuser realisiert. Ihre kompakte Form und einfache Struktur sind auch der Konstruktion geschuldet. 17.06.2023 08:00

In Plan-les-Ouates, einer Gemeinde südwestlich von Genf, liegen mehrere Entwicklungsgebiete, die die drängende Wohnungsnot lindern sollen. Eines davon ist das Quartier Les Sciers mit rund 700 Wohnungen. 2015 genehmigte der Kanton den Quartierplan. Die meisten Bauten wurden von privaten Gesellschaften durch Architekt Andrea Bassi erstellt. Fünf Häuser erstellte die Gemeinde, wofür sie 2016 einen Wettbewerb durchführte. Das Atelier Archiplein und das Büro Perraudin Architecture realisierten als Arbeitsgemeinschaft zwei Bauten. Diese stehen an der einen Arealecke mit Blick über die benachbarten Gemüsegärten und die Genfer Landschaft. Dem Quartierplan entsprechend sind die zwei Blöcke in einen höheren und einen niedrigeren Teil gegliedert. Es sind kompakte Volumen mit regelmässigen Fenstern und eingezogenen Loggien. ###Media_3### ###Media_4### Die kompakte Form und die einfache Struktur der Bauten sind auch der Konstruktion geschuldet. Die Tragstruktur besteht nämlich aus massivem Naturstein für die Wände und Beton für die Decken. Feine Fensterbänke und umlaufende Gesimse gliedern die Fassaden in der Vertikalen. Dies machten die Architekten nicht allein aus gestalterischen, sondern auch aus technischen Gründen, um das Regenwasser von der Fassade abzuleiten. Die einzige «Architektenfreude» sei die Negativecke gewesen, wie Marlène Leroux von Atelier Archiplein erzählt. Diese Bauweise mag ein Grund für den Wettbewerbsgewinn gewesen sein. Wichtiger war jedoch die Flexibilität der Grundrisse. Tragend sind nämlich drei von den Architekten «Couronnes» genannte Mauerschichten. Die Bereiche dazwischen lassen sich mit nichttragenden Wänden unterteilen. Die Aussenwände sind innen etwas gedämmt, doch bei den Innenwänden ist der gelbliche Kalkstein sichtbar vermauert, was in den Wohnungen eine warme Atmosphäre erzeugt. ###Media_2### Im eigentlichen Wortsinn massgebe...