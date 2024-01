Gute Architektur hat im Kanton Uri einen schweren Stand. In einer dreiteiligen Serie spricht Hochparterre mit einigen, die sich dennoch dafür einsetzen. Teil 1: Simić Schaudt Architekten.

«Mit wem sind Sie verabredet?» – «Simić Schaudt Architekten.» Die Pförtnerin nickt und schiebt einen Badge unter der Glasscheibe hindurch. ‹Besucher› steht in der Mitte geschrieben, daneben ist das Logo des Technologieunternehmens Ruag aufgedruckt. «Bitte sichtbar tragen. Und vergessen sie nicht: Hier herrscht Rauchverbot.» Eine breite Asphaltfläche namens Militärstrasse führt zwischen Industriebauten in die Tiefe des Areals. Bis vor wenigen Jahren produzierte die Firma Ruag, einst einer der wichtigsten Arbeitgeber des Kantons, im Grenzland von Schattdorf und Bürglen Munition. Ein Grossteil der Produktion zog Ende der 1990er-Jahre nach Thun, heute wird hier nur noch Munition vernichtet. ###Media_2### Die ausgedienten Flächen vermietet Ruag Real Estate unter dem Namen ‹Industriepark Altdorf› an Industrie und Gewerbetreibende. Unterstützung erhält sie von der kantonalen Wirtschaftsförderung. Politik und Behörden wollen, dass Uri im Talboden wächst, wo sich heute schon 80 Prozent der Bevölkerung und der Löwenanteil an Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen sammeln. In einer Lagerhalle am Ende der Militärstrasse brennt Licht. Hier, zwischen selbstgeschreinerten Bücherregalen und Modellablagen, einer Bartheke und einer voll ausgestatteten Modellwerkstatt, beugen sich Ivan Simić, Philipp Schaudt und ihre derzeit zwei Angestellten über ihre Entwürfe. Wer in Uri nach jungen Architekturbüros fragt, wird zuverlässig an Simić Schaudt verwiesen. «Kein Wunder, wir sind vermutlich die Einzigen», sagt Ivan Simić lachend. Kennerinnen der Szene bestätigen, dass viele nach dem Studium nicht in den Kanton zurückkehren. Die einen machen dafür die weitgehend fehlende Wettbewerbskultur verantwortlich; die meisten Aufträge würden unter der Hand an die alteingesessenen Platzhirsche vergeben. Andere stellen fest, dass Städte wie Zürich oder Basel jungen Men...