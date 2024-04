Ein Möbel verbindet die Nutzungen entlang der Strassenfassade von der Badewanne bis zur Küche. Fotos: Seraina Wirz

Andres Herzog 24.04.2024 14:00

Am Stadtrand von Zürich steht ein Haus aus einer anderen Welt. Schon die Situation am Waldrand hinter dem Zürichberg in der Nähe von Gockhausen überrascht. Eine Bushaltestelle erschliesst ein paar Häuser an der Strasse. Im Hintergrund liegt ein Bauernhof, ansonsten viel Wiese, Felder und Grün. Eines der Häuser, das aus den 1920-Jahren stammt und in dem einst das Restaurant Roter Kamm Pouletgerichte servierte, haben Loeliger Strub durch einen Neubau ersetzt. Und dabei aus dem vollen entwerferischen Schatz geschöpft, der das Büro in den letzten 25 Jahren bekannt gemacht hat. ###Media_2### ###Media_3### Die Fassade und die versetzten Pultdächer nehmen Bezug zu den ländlichen Bauten, konstruiert ist das Haus aus Beton. Zur Strasse bildet das Gebäude eine haushohe Arkade aus. Auf der Rückseite öffnet es sich über eine luftige Verandaschicht zum gemeinschaftlichen Garten um einen alten Kastanienbaum herum. Grazile Treppen erschliessen die Veranden. Vorhänge versprühen ein Gefühl von Leichtigkeit. Die Wohnungen sind japanisch angehaucht. Schiebetüren zonieren den Raum, der ansonsten frei fliesst. Der Grundriss verströmt eine Offenheit und Weite, die man von Loftwohnungen kennt. Gleichzeitig ist die Architektur minutiös kontrolliert, die handwerklichen Details sind mit Sorgfalt ausgeführt. Ein langgezogenes Möbel verbindet an der Nordfassade von der Badewanne über die Kommode bis zur Küchenzeile die Nutzungen. Die Bäder verbergen sich hinter Schiebetüren, hinter denen man auch Einbauschränke vermuten könnte. ###Media_4### ###Media_1### Feine Brüche lockern die strenge Struktur auf. An den Stirnseiten öffnen schräg gestellte Panoramafenster den Blick in die Landschaft. Die Duschen verbergen sich in der raumhaltigen Betonwand. Im Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss zieht eine skulpturale Stütze die Blicke auf sich. Das Resultat ist eine subtile Balance aus kont...