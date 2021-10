Charmant schlicht: das metallene Falzdach vor dem Fernheizkraftwerk. Fotos: Armin Schärer

In Zusammenarbeit mit dem Büro für Bau und Holz hat das Atelier Atlas eine geräumige Maisonettewohnung über die bestehenden drei Geschosse eines Mehrfamilienhauses im St.-Johann-Quartier in Basel gesetzt.

Leonie Charlotte Wagner 09.10.2021 08:24

Ein Gedicht des deutschen Schriftstellers Reiner Kunze beginnt mit den Zeilen: «Unterm Dach, fast Haut an Haut mit dem Himmel ...» Schöner lässt sich das Gefühl wohl kaum beschreiben, das der unbeheizte Dachraum des frisch aufgestockten Mehrfamilienhauses im St.-Johann-Quartier in Basel auslöst. Er ist nicht nur ein Klimapuffer, sondern auch eine nutzungsoffene Fläche. Hier zeigt sich der Charme von Räumen, die über konventionelle Funktionszuschreibungen hinausgehen. ###Media_2### ###Media_3### Der in Richtung Hinterhof geöffnete Dachraum prägt die Aufstockung des Gebäudes aus der Gründerzeit. In Zusammenarbeit mit dem Büro für Bau und Holz hat das Atelier Atlas eine geräumige Maisonettewohnung über die bestehenden drei Geschosse gesetzt. Ergänzt durch einen Träger und eine Stütze aus Stahl, leitet das Holztragwerk sämtliche Lasten in die beiden Brandmauern. Die Grundrisse erinnern an die Kammern des Bestands und lösen sich nach oben hin zunehmend auf: Im ersten Dachgeschoss ers...