Weltstadt Winterthur: Die Aufstockung K 118 erhält den globalen Holcim Award in Gold.

Andres Herzog 15.11.2021 11:42

Ein grosser Preis für die grossen Fragen im Bauwesen: Am Wochenende wurden in Venedig die globalen Holcim Awards für nachhaltiges Bauen verliehen. 2021 fand der sechste Zyklus der Auszeichnung statt, die total mit zwei Millionen Dollar Preisgeld dotiert ist und Lösungen rund um die drängenden Herausforderungen des Klimawandels und der Ressourcenknappheit portiert. Unglaubliche 4742 Arbeiten aus 134 Ländern wurden eingereicht. Eine Jury unter dem Vorsitz des diesjährigen Biennale-Kurators Hashim Sarkis beurteile 33 Projekte der zweiten Runde und vergab vier Preise. ###Media_2### Die mit 150'000 Dollar dotierte Auszeichnung in Gold geht nach Winterthur, wo das Baubüro in situ ein Industriegebäude mit wiederverwendeten Bauteilen aufgestockt hat. «Das Projekt wendet Zirkularität im Bauen nahezu perfekt an», lobt die Jury. Die Aufstockung habe als solche in der Welt der Architektur keine grosse Wirkung, meint die Preisträgerin und Architektin Barbara Buser. «Aber es geht um das Denken über Architek...