Axel Simon 18.02.2022 12:02

Wer mit Markus Gisler durch die Werkhallen von Megasol geht, braucht viel Vorstellungskraft. Im Lauf des vergangen Jahrs hat sich die Produktion von Photovoltaik-Modulen auf 400 Megawatt verfünffacht. Hinter Gittern legen Roboterarme Solarzellen auf eine Glasscheibe, andere löten Kontakte daran. Eine hallenhohe Maschine laminiert in sechs übereinanderliegenden Kammern Module, aus einer anderen blitzt es. «Dort wird geflasht», sagt Gisler, Mitgründer von Megasol, der das Unternehmen mit zwei Partnern leitet. Ein LED-Blitz schiesst auf ein Modul, um dessen Leistung zu messen. Wir kommen an Klimakammern vorbei, in denen es 85 Grad heiss und 85 Prozent feucht ist. Innerhalb weniger Minuten fällt die Temperatur in der Kammer auf minus 50 Grad. Die UV-Kammer daneben simuliert 30 Jahre Alterung.

Megasol, Deitingen SO

Mit zwölf Jahren gründete Markus Gisler Megasol in der elterlichen Garage. Später kamen zwei Co-Gründer dazu. Heute ist die Firma eine der grössten Herstellerinnen von Solarmodulen und Montagesystemen in Europa. Mehr als hundert Menschen arbeiten im Hauptsitz in Deitingen, in China weitere 140. Von dort kommen die Standardmodule, in der Schweiz wird massgeschneidert. Und die Firma wächst, vor allem die Aufträge für Photovoltaik-Fassaden nehmen rasant zu: für Wohn- oder Bürogebäude, Parkhäuser, Seilbahnstationen. In Zusammenarbeit mit Hochschulen und Institutionen entwickelt Megasol Module mit immer höheren Wirkungsgraden. Ein aktueller Prototyp erreicht mit einer Effizienz von 26,5 Prozent Weltrekord. Es besteht ein Wirkungsgradpotenzial bis 28 Prozent. Im Portfolio sind auch Systeme für farbige Photovoltaik-Fassaden und -Dächer oder solche, die wie Naturstein aussehen.

