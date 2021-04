2038. The New Serenity. (Collage basierend auf: ‹Gabriel von Max: Abelard and Héloise, after 1900›) Fotos: 2038

Palle Petersen 21.04.2021 08:00

Laut ‹2038› sind wir in nicht allzu ferner Zukunft knapp am Desaster vorbei geschrammt. Dank gemeinsamer Werte und Regeln haben wir die vielen Krisen der 2020er überwunden. Dezentralisiert ist sich der Planet einig geworden. Schöne neue Welt voll friedlicher Koexistenz und Balance. Geklappt hat das dank Hightech und Architektinnen, die weder Helden noch Bösewichte sind. Kling vage? Das Team dahinter – unter anderem mit den ETH-Professuren Arno Brandlhuber und Ludger Hovestadt sowie Charlotte Malterre-Barthes – beantwortet drei Fragen zu ihrer Fiktion.

«My part is like a digital peacekeeper.» – Audrey Tang blickt zurück auf die Entwicklung politischer Systeme und neuer Technologien.

1. Was macht ihr an der Biennale?

2038 – das sind über hundert Menschen aus Architektur und Kunst, Umwelt und Wirtschaft, Philosophie und Politik, Wissenschaft und Literatur. Im «Rückblick aus der Zukunft» erzählen wir in einem Hauptfilm und weiteren Beiträgen: die Geschichte einer Zukunft, in der noch mal alles gut gegangen ist. Es ist die «Ära der neuen Gelassenheit». 2038 ist also eine Fiktion die auf dem Wissen jener beruht, die in den Filmen sprechen. Von Anfang an wollten wir dabei die Inhalte des Pavillons auch digital zugänglich machen. Die Pandemie hat das natürlich verstärkt. Nun dient der physische Pavillon als Schnittstelle zum virtuellen Pavillon, wodurch die räumliche Dimension eine zeitliche gewinnt. Die Gleichzeitigkeit des Physischen und des Virtuellen überwindet sozusagen das «Entweder / Oder» zugunsten eines «Sowohl / als auch». Für das Rahmenprogramm arbeiten wir mit Arts of the Working Class, dem Goethe Institut und dem BDA zusammen.

«The State and Status of Fishes and Aquatic Invertebrates: A Retrospektive» – Jennifer Jacquet und Becca Franks reflektieren das Verhältnis zwischen Menschen, Fischen, wirbellosen Wassertieren und die Bedeutung der Architektur in diesem Zusammenhang.

2. Was hat das mit dem Biennale-Thema «How will we live together» zu tun?

Sehr viel! Die Idee von 2038 stellt sich ja genau diese Frage und erzählt aus der Zukunftsperspektive in Form der filmischen Beiträge, wie wir miteinander leben wollen – auf gesellschaftlicher, sozialer, ökonomischer, ökologischer und natürlich auch architektonischer Ebene.

«So many things are happening now and it's quite exciting.» – Omoju Miller erklärt, wie afrikanische Machine-Learning-Hackathons zur Synthese einer Pflanzen-DNA führen, die tödliche Krankheiten heilt, die Wüstenbildung umkehrt und junge Menschen vom Auswa

3. Warum ist euer Beitrag 2021 relevant?

Wenn wir über Architektur aus der Zukunft sprechen wollen, müssen wir bestimmen, welche heutigen Entwicklungen diese prägen. Längst wissen wir, dass die Herausforderungen unserer Zeit globale sind, die eben nicht an Ländergrenzen Halt machen. Egal, ob Finanz-, Migrations-, Gesundheits- oder Klimakrise: 2038 versucht, in einer fiktiven Zukunftserzählung einen Lösungsansatz zu artikulieren, damit am Ende tatsächlich noch mal alles gut geht.