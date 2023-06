Das Signet der Tagung vom 6. Juni in Aarau.

Am Dienstag traf sich die Baukultur-Szene zu einem Tag der Einigkeit in Aarau. Man ging mit wohligem Gefühl nach Hause, denn alle sind engagiert und geben ihr Bestes. Kritik fehlte.

Deborah Fehlmann und Rahel Marti 08.06.2023 17:40

Tagung zur Baukultur ohne Auseinandersetzungen Am Dienstag traf sich die Baukultur-Szene zu einem Tag der Einigkeit in Aarau. Man ging mit wohligem Gefühl nach Hause, denn alle sind engagiert und geben ihr Bestes. Kritik fehlte. 08.06.2023 17:40

An diesem hellen Sommertag hatte die Baukultur keinen schweren Stand. 300 Menschen waren nach Aarau geströmt zur Tagung «Baukultur heute! Gemeinden und Städte im Dialog». Ein Klassentreffen der Regsamen aus Raumplanung, Architektur und Landschaftsarchitektur, aus Politik, Verwaltungen und Hochschulen. Ob Baukultur die Attraktivität einer Gemeinde massiv (sic) steigere, wurde das Publikum zu Beginn digital gefragt. 70 Prozent antworteten auf Knopfdruck mit «Davon bin ich voll und ganz überzeugt» und der Rest mit «Stimmt». Man hätte auch «Baukultur spielt kaum eine Rolle» ankreuzen können, diese Option wählte niemand. Es war eine Tagung der Überzeugten, an der jene fehlten, die überzeugt werden sollen oder wollen. Austausch und Bestätigung Ergiebig waren die vorgestellten Beispiele aus Glarus Nord, Lichtensteig, La Sarraz sowie zum ISOS, wo Beteiligte ihre Methoden und Projekte über Jahre kultivieren und so allmählich Baukultur ernten. Die vier Workshops vom Nachmittag diskutierten Ortsbilder und Inventare, Liegenschaften- und Bodenpolitik, öffentliche Beteiligung und den Beitrag von Baukultur zur Lebensqualität. Auch dabei standen Erfahrungsaustausch und gegenseitige Bestätigung im Vordergrund. Themen wie das heftige Bauen ausserhalb der Bauzonen, öde Gewerbegebiete, die Durchökonomisierung von Boden und Bauen oder die über 2000 Gemeinden, die noch keinen Wakkerpreis bekommen haben und nie einen bekommen werden – sie fehlten in Aarau weitgehend, ebenso wie Andersdenkende und Andershandelnde aus Politik und Behörden sowie die Interessengruppe der Investoren. Nebst Beat Odinga, der am Schlusspodium teilnahm, gab sich eine einzige Person aus dem Publikum als Investor zu erkennen. Kraftnahrung für Baukultur-Aktive So nahm man zwar ein wohliges Gefühl, doch wenig Greifbares mit nach Hause: Sensibilisierung und gute Prozesse, verbindliche Leitbilder und Zie...