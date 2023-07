700-jähriges Holzhaus gerettet Der Regierungsrat des Kanton Schwyz nimmt das mittelalterliche Wohnhaus in Steinen als Objekt von nationaler Bedeutung in das kantonale Schutzinventar auf. 11.07.2023 16:46

Seit über zwanzig Jahren engagieren sich der Schweizer Heimatschutz und seine Schwyzer Sektion für den Erhalt des mittelalterlichen Wohnhauses an der Lauigasse 19 in Steinen. «Die mittelalterlichen Holzbauten im Kanton Schwyz gehören zu den ältesten in Europa. Das Ensemble von mittelalterlichen Holzbauten im Talkessel von Schwyz ist einzigartig in Europa», schreibt der Schweizer Heimatschutz heute in einer Medienmitteilung. 2017 hatte der Regierungsrat des Kanton Schwyz die Holzhäuser Europas zum Abbruch freigegeben. Gegen diesen Entscheid haben der Schweizer Heimatschutz und seine Schwyzer Sektion beim kantonalen Verwaltungsgericht Beschwerde eingereicht. Dieses hat die Abbruchbewilligung im Herbst 2017 superprovisorisch gestoppt, um den Sachverhalt zu prüfen. Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) hat im Anschluss ein Veränderungs- und Abbruchverbot für das Baudenkmal erlassen. Durch die Intervention des Heimatschutzes und des EDI konnte das Baudenkmal nun gerettet werden: Ein im Einverständnis mit der Eigentümerschaft und dem Bundesamt für Kultur in Abstimmung mit der kantonalen Denkmalpflegefachstelle erarbeitetes Konzept legt die Basis für eine langfristige Sicherung des Kulturobjekts. Mit den geplanten Massnahmen wird nun die über 700-jährige Grundsubstanz des Blockbaus so gesichert, dass sie keinen weiteren Schaden nimmt und die Erhaltung bis auf weiteres sichergestellt ist. «Mit dem Beschluss des Regierungsrates des Kantons Schwyz vom 7. März 2023, das mittelalterliche Wohnhaus an der Lauigasse 19 in Steinen als Objekt von nationaler Bedeutung in das Kantonale Schutzinventar aufzunehmen, nimmt der Kanton seine Verantwortung für den Schutz und eine angemessene Pflege dieses einmaligen Denkmals war», schreibt der Schweizer Heimatschutz und freut sich über diesen «richtungsweisenden» Entscheid. Nun gelte es, aus den gemachten Erfahrungen die richti...