Diese Grafik zeigt, welche Dächer Strom liefern. Wichtig dazu ist die Differenzierung in Grafik 2 (siehe unten).

58 Prozent mehr PV im Jahr 2022 Gestern wurde die neue «Statistik Sonnenenergie» des Bundesamts für Energie veröffentlicht. Die Schweiz liege an neunter Stelle weltweit bei der pro Kopf installierten PV-Leistung, heisst es darin. 14.07.2023 12:33

Gemäss der gestern veröffentlichten «Statistik Sonnenenergie» des Bundesamts für Energie, welche der Branchenverband Swissolar erarbeitet hat, wurden im Jahr 2022 1083 Megawatt PV-Leistung installiert. Das seien 58 Prozent mehr als 2021, fasst Swissolar zusammen. Zum Vergleich: Ein gängiges PV-Modul hat eine Leistung von 400 Watt. Über den Daumen gepeilt müssten also rund 2,7 Millionen Panels verbaut worden sein. Total seien Ende 2022 Panels mit einer Leistung von 4,74 Gigawatt installiert gewesen. Diese deckten im Jahresverlauf 6,76 Prozent des Schweizer Strombedarfs, was etwa der Hälfte der Produktion des AKW Gösgen entspricht. 2023 könnten rund 8 Prozent gedeckt werden. National- und Ständerat wollen allerdings, dass diese Menge bis in zwölf Jahren versiebenfacht wird. Das eidgenössische Parlament peilt bis 2035 eine Produktion von 35 Terawattstunden von Strom aus neuen erneuerbaren Energien an, der grösste Teil aus Solaranlagen. Schweiz an 9. Stelle weltweit bei der pro Kopf installierten PV-Leistung «Weltweit wurden im vergangenen Jahr 362 Gigawatt (GW) PV-Leistung installiert, 42 % mehr als im Vorjahr», informiert Swissolar weiter «Letztes Jahr wurden 1289 TWh Solarstrom produziert, was etwa der Stromproduktion von 160 AKW von der Grösse Gösgens entspricht. Gemessen an der pro Kopf installierten Photovoltaikleistung liegt die Schweiz mit 535 Watt weltweit an 9. Stelle.» Während der Angriffskrieg auf die Ukraine sowie die Klima- und Energieziele die Nachfrage beschleunigen, bremsen der Mangel an ausgebildeten Fachleuten in der Branche sowie Lieferschwierigkeiten das Angebot. Daher seien die Preise von PV-Anlagen vorübergehend um durchschnittlich 12 Prozent gestiegen, teilt Swissolar mit. Immerhin, die Branche habe mit der Planung und Installation der Anlagen einen Umsatz von gut 2,4 Milliarden Franken erwirtschaftet. ###Media_2###...