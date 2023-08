Handwerk Holzbau im ‹Advanced Studio Craft› der Universität Liechtenstein. Fotos: Darko Todorovic

Asli Yavuz/Selinay Ada* 25.08.2023 14:00

Die Studentinnen und Studenten des ‹Advanced Studio Craft› der Architekturabteilung an der Universität Liechtenstein bekamen im vergangenen Wintersemester eine besondere Aufgabe: Zusammen mit der Holzbaufirma Frommelt aus Schaan sollten sie Treppen und Wände für den neuen Erweiterungsbau der Universität entwickeln. Zu zweit oder zu dritt bauten wir in den ersten Wochen des Semesters drei Meter hohe Prototypen der Modulwände im Massstab 1:1. Mit diesen Wänden aus Holz und Stoff unterteilten wir die Räume des Erweiterungsbau. Zwei dieser Prototypen kamen ein paar Wochen später in die engere Auswahl und wurden nach verschiedenen Faktoren wie Material, Form, Baukosten und Flexibilität bewertet. Schlussendlich bekam das Projekt von Sarah Lindner und Sara Stoll den Zuschlag zur Ausführung.



Eine der zwei Modulwände im Final.

Die Treppe im Modell 1:5.

Die restlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer entwarfen unterdessen gruppenweise weitere Elemente für den Rohbau, zum Beispiel eine kaskadenartige Treppe neben den Eingangswänden. Die Treppe sollte nicht nur die verschiedenen Ebenen der Campus-Erweiterung verbinden, sondern gleichzeitig auch ihr Herz werden und als Begegnungs- und Aufenthaltsort dienen. Der finale Entwurf kombinierte so verschiedene Aspekte der einzelnen Gruppen zu einem neuen Entwurf. In den letzten Wochen des Semesters arbeiteten alle zusammen entweder an der Treppe oder den ausgewählten Modulwänden. Am Ende des Semesters übergaben die Studierenden das Projekt den neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des ‹Advanced Studio Craft› im Sommersemester 2023. Aktuell werden die Treppe und die Modulwände auf der Baustelle und in der Zimmerei Frommelt realisiert.



Rendering der Treppe.

Das Semester lehrte uns Studierende viel über das Arbeiten in grossen und kleinen Gruppen. Handwerklich haben wir vor allem beim Bauen der grossen Modellen viel über Holzverbindungen und die Unterschiede verschiedener Holzarten gelernt. Das Semester war zweifellos eines der anspruchsvollsten, aber die Erfahrung, die wir mitnehmen konnten, war die Anstrengung auf jeden Fall wert.



