Verfechter des offenen Wettbewerbs: Daniel Cavelti (l.) und Hansueli Rechsteiner (r.)

Ivo Bösch 22.04.2021 12:34

« Wir wollen das beste Projekt » St. Gallen ist eine Bastion des offenen Wettbewerbs. Vorläufiger Höhepunkt war ein Verfahren mit 185 Abgaben. « Bewältigbar », beruhigen der Stadtbaumeister und der Präsident der SIA-Sektion im Interview. 22.04.2021 12:34

###Media_2### St. Gallen hat eine lange Tradition im offenen Wettbewerb? Hansueli Rechsteiner, Stadtbaumeister St. Gallen: Woher sie kommt, weiss ich nicht. Ich weiss aber, dass sich schon mein Vorgänger Erol Doguoglu für Projektwettbewerbe im offenen Verfahren eingesetzt hat. Und ich nehme an, seine Vorgänger taten es auch. Diese Tradition weiterzuführen, war mir Auftrag und Wunsch gleichermassen. Wir haben bei der Stadt eine eigene Fachstelle. Als Wissensträgerin kann sie selbst offene Verfahren organisieren. Das heisst, wir können auf interne Ressourcen zurückgreifen. Daniel Cavelti, Präsident SIA-Sektion St. Gallen / Appenzell: Beim SIA ist uns bewusst, dass diese lange Tradition eine Qualität ist. Wir müssen mit ihr sorgfältig umgehen, damit wir sie bewahren können. Im Austausch mit den anderen Beobachtern für Wettbewerbe und Ausschreibungen ( BWA ) merken wir, dass wir auf einer gut verankerten Basis stehen, besonders in der Stadt St. Gallen, aber auch in der Region und bei den ...