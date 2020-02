Die zentrale Halle in offenem Zustand (Visualisierung: nightnurse images)

Marcel Bächtiger 07.02.2020 16:04

Wenn alles mit Leichtigkeit ineinandergreift Oltens Süden wächst und verlangt nach neuen Schulräumen. Neff Neumann Architekten gewinnen den Wettbewerb für die Schulanlage Kleinholz mit einem auf vielen Ebenen beachtenswerten Projekt.

Was bis anhin einen dispersen Eindruck gemacht hat, wirke nun plötzlich geordnet, lobt die Jury den städtebaulichen Ansatz des Projekt «Windmolen» von Neff Neumann Architekten. Im Zentrum ihres erstrangierten Entwurfs für die neue Schulanlage auf dem Areal Kleinholz in Olten steht ein zweigeschossiges quadratisches Gebäude mit windmühlenartigen Vorsprüngen in den Ecken; an den nördlichen Vorsprung schliesst die Turnhalle an, an die anderen könnten in Zukunft noch weitere Flügel mit Schulräumen angebaut werden. Zusammen mit der bestehenden Stadthalle im Nordwesten des Areals und dem umlaufenden Grünraum entsteht eine grössere zusammenhängende Struktur, die einen öffentlichen Ort schafft, wo heute noch Leere ist. ###Media_4### Raumgefüge von erstaunlicher Vielfalt Die Grundrisse sind unter verschiedenen Aspekten interessant. Am augenfälligsten ist die zentrale Halle mit grosszügiger Treppe, die Erd- und Untergeschoss verbindet und um die die verschiedenen Klassen-, Gruppen-, und Lehrerräu...