Die Kirchgemeinderäume übernehmen die Zeltform und sind an die Pauluskirche gebaut.

Martin Klopfenstein 10.03.2021 15:27

Es ist schon neun Jahre her, da Miroslav Šik das Buch ‹ And Now the Ensemble!!! › ( ja, mit drei Ausrufezeichen ) herausgab. Städtebau müsse ( wieder ), so die illustren Autoren Adam Caruso, Hans Kollhoff, Vittorio Magnago Lampugnani und Quintus Miller, dialogisch verstanden werden, Neubauten sollen eine Beziehung mit dem Bestand aufnehmen, um ein Ganzes zu bilden. Auch die denkmalpflegerische Sicht geht in diese Richtung. Lag früher der Fokus noch stark auf dem Objekt, gewinnt der Kontext an Gewicht. Denn wo das Ganze entstellt ist, ist auch das intakte Einzelne entwertet.

BBC-Fabrik, Siedlung ‹ Wyden › mit 529 Wohnungen und unten rechts die Pauluskirche, 1969 (Foto: ETH-Bibliothek, Bildarchiv Comet)

Ganz in diesem Geist ist nun ein Projektwettbewerb zur Erweiterung der kirchlichen Anlage Paulus in Lupfig nahe Brugg ausgegangen. Dass man hier überhaupt je von einem ‹ denkmalpflegerischen Objekt › sprechen würde, hätten die ehemaligen Akteure wohl kaum gedacht. Denn damals, in den Sechzigerjahren, als Brown Boveri in Birr einen grossen Produktionsstandort mit der dazugehörigen Wohnsiedlung ‹ Wyden › eröffnete, musste es schnell und günstig gehen: Für die mehrheitlich katholischen Zuzüger brauchte es im Eiltempo einen Ort für das religiöse Leben. Da die Kirchgemeinde Brugg eben erst einen Kirchenneubau zu stemmen hatte, liess sie von einer Holzbaufirma eine einfach konzipierte ‹ Notkirche › schlüsselfertig auf die damals grüne Wiese stellen. Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende: Nach den gleichen Plänen des Architekten Hanns Anton Brütsch wurden noch 17 weitere Kirchen gebaut – bekannt sind sie unter dem Namen ‹ Fastenopferkirchen ›. Viele allerdings sind inzwischen verändert oder abgerissen worden. Der eigentliche Prototyp war die Kirche Heiliggeist in Belp, wegen Verzögerungen wurde sie aber erst nach der Pauluskirche fertiggestellt.

Die Pauluskirche steht nicht mehr alleine auf der grünen Wiese. (Foto: Kantonale Denkmalpflege Aargau)

Die Zeit vergeht, und die Vorzeichen ändern sich. Die Pauluskirche steht mittlerweile mitten in einem Wohnquartier und wurde jüngst unter Schutz gestellt. Begründet wird Letzteres mit der « besonderen typologischen Bedeutung als besterhaltener Prototyp einer Notkirche ».

Der Schutz erstreckt sich allerdings nicht auf den separaten Pavillonbau, der heute die Gemeinderäume beherbergt. Er ist in schlechtem Zustand und soll zugunsten einer Neukonzeption abgerissen werden. Diese sieht vor, die Landreserven im nördlichen Parzellenteil für eine Wohnnutzung zu aktivieren – in Kombination mit einer Kita, einem Café und einem Mehrzweckraum im Erdgeschoss. Als Partner hierfür tritt die 2015 im Aargau gegründete kirchliche Wohnbaugenossenschaft ‹ Faires Wohnen › auf. Sie will in Zusammenarbeit mit interessierten Kirchgemeinden ( oder anderen Partnern ) gemeinnützigen, erschwinglichen und qualitativ guten Wohnraum schaffen. Der Kirchenbau selbst wird denkmalgerecht saniert und um einen Saalbau ergänzt.

Diese vielversprechende Ausgangslage hat das Projekt der Architekten Rolf Meier und Martin Leder aus Baden am überzeugendsten in eine architektonische und ortsbauliche Form gegossen. Es ist jener Beitrag, der dem Ensemblegedanken am konsequentesten nachlebt: Das Kirchenvolumen wird Richtung Osten weiterkopiert, die Wohnbebauung zeigt sich materiell wie formal als Widerhall des schon Vorhandenen.

Modell: Die kleine Kirche bestimmt auch den Ausdruck der Wohnbauten.

Ein paar Probleme gibt es gleichwohl: mit fünf Geschossen plus Satteldach bewegt sich die Wohnbebauung höhenmässig am obersten Limit – immerhin behauptet sich das Kreuz knapp als höchstes Element der Anlage. Und bei der Fassadengestaltung knirscht es noch im Gebälk, will doch die konventionelle Lochfassade nicht so recht mit den Schrägen der Bauvolumen harmonieren.

Die Ensemblewirkung war den Architekten ein grosses Anliegen.

Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Wo andere Beiträge unspezifisch und kontrastreich agieren, bindet das Siegerprojekt die Teile elegant zu einem neuen Miteinander zusammen, ohne dabei die verschiedenen Nutzungen und Zeitschichten zu leugnen. Es setzt die Volumen klug und formt so einladende Aussenräume: Der Eingangsplatz wird gefasst von der Kirche und dem neuen Saalanbau, zur Wohnbebauung hin entsteht ein Hof, der gut proportioniert und stimmungsvoll wirkt – eine Wohltat inmitten der sonst wenig ambitionierten Umgebung. So geht Weiterbauen.

Erdgeschoss

Obergeschoss

Querschnitt neues Kirchgemeindezentrum, Nordfassade bestehende Pauluskirche